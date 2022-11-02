Девушка, которая погибла в раздавленной машине такси, водила экскурсии на кладбище в Москве

Евгения мечтала о семье и детях. Но завести не успела Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Московская полиция продолжает поиски водителя грузовика, который устроил смертельную аварию на улице 1905 года. Напомним, утром в среду самосвал на скорости врезался в ехавшую по крайней полосе машину такси. Легковушку буквально раздавило между большегрузом и стоявшим впереди автобусом, смяло в гармошку… Водитель и пассажирка погибли на месте. А вот мужчина, сидевший за рулем самосвала, после аварии сбежал.

- Владелец машины сообщил данные водителя, его ищут, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

По нашим данным, речь идет о 27-летнем гражданине Беларуси Вячеславе Пиваваре, уроженце города Калинковичи. За самой машиной числятся несколько неоплаченных штрафов. Ранее она трижды попадала в ДТП.

БЛОГ ПРО КЛАДБИЩА

30-летний таксист был приезжим из Средней Азии. Его погибшая пассажирка - 34-летняя москвичка Евгения Леонова. По словам друзей, женщина работала агентом в крематории, а также водила экскурсии по историческим столичным кладбищам и вела в интернете блог «Некрополь», посвященный этой тематике. Источник сообщил, что Евгения села в такси за несколько секунд до аварии - ехала на работу.

- Женя была подругой с большой буквы, - говорит соседка погибшей девушки Екатерина Леонова (не родственница, однофамилица). - Добрая, жизнерадостная, отзывчивая. Полтора месяца назад у меня умерла мама. И от Жени я получила огромную помощь. Она и с документами хлопотали, и поддержку мне оказала колоссальную.

По словам Екатерины, Евгения мечтала о семье и детях. Но завести не успела.

- Экскурсии по кладбищам - это было ее хобби, - вспоминает еще одна знакомая Евгении Леоновой Калерия Магомедова. - Женя была очень начитанным человеком. Она столько историй знала, связанных с этой тематикой! У нее были потрясающие экскурсии, все были буквально в восторге. Удивительный, тонкий человек… Я очень надеюсь, что того водителя, который сбежал, найдут.

Евгения Леонова села в машину за несколько секунд до смертельной аварии Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ВЕРСИИ АВАРИИ

Между тем эксперты пытаются выяснить, что стало причиной аварии.

- По записям с камер видеонаблюдения видно, что самосвал, двигаясь на скорости, проскочил светофор на красный свет, сместился в правый крайний ряд, и… - говорит источник в правоохранительных органах. - На первый взгляд, это было похоже, будто водителю стало плохо, он «выключился». Но это не так. Сразу после аварии он сбежал своим ходом.

По словам нашего собеседника, грузовой автомобиль сейчас исследуют специалисты. По одной из версий, у машины могли возникнуть проблемы с тормозами.

- Либо сработал все-таки человеческий фактор - например, водитель мог уснуть за рулем.

В ГУ МВД по Москве сообщили, что по факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело - по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (плюс оставление места аварии). Сбежавшему водителю грозит от 8 до 15 лет колонии.