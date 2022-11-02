Мосгордума приняла бюджет Москвы на 2023 год с сохранением социальной направленности

Депутаты определили минимальный размер пенсии с городской доплатой Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Московская городская Дума приняла бюджет на 2023 и плановый период 2024-2025 годов. Депутаты проголосовали в третьем чтении за принятие проекта закона о бюджете города Москвы.

- Принят бюджет Москвы на 2023 и плановый период 2024-2025 годов. Самое главное – сохранены его основополагающие составляющие: он остается программным, социальным и инвестиционным, - сказал Алексей Шапошников, председатель Мосгордумы.

Бюджет Москвы впервые формировался в непростых для страны условиях, когда наблюдалось беспрецедентное санкционное давление и финансовая блокада, откровенно враждебные действия государств, которые еще недавно были партнерами. Депутаты Мосгордумы при подготовке бюджета учитывали все факторы, чтобы он полностью соответствовал интересам города и москвичей.

В бюджет заложили средства на индексацию соцвыплат, увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы, поддержку предпринимательских инициатив.

Основная часть бюджета 2023 года пойдет на финансирование социальных программ — здравоохранение, социальная поддержка, образование, физическая культура и спорт, культура. Для этого распределили 54% бюджета Москвы.

- Все социальные обязательства, которые берет на себя город, будут выполнены в полном объеме, - уточнили в Мосгордуме.

Для граждан старшего поколения и семей с детьми предусмотрена индексация социальных выплат на 10% - добавка будет начисляться с 1 января 2023 года.

Депутаты определили минимальный размер пенсии с городской доплатой - увеличится с 21 193 до 23 313 рублей в месяц. Городскую доплату получат более 2 млн московских пенсионеров.

Столичные власти продолжат обеспечивать стабильное развитие и повышение качества жизни москвичей за счет реализация всех ключевых инфраструктурных транспортных и промышленных проектов города. Для этого у города есть все возможности и будет обеспечено необходимое финансирование.

Несмотря на сложности, Москва ожидает в 2023-2025 годах рост инвестиций до 7,2-7,9% в год. Эксперты прогнозируют, что среднегодовой рост валового регионального продукта (ВРП) составит 2,8-3,3%. Это позволит обеспечить увеличение доходов города: в 2023 году они вырастут на 5,7%, а в 2024-2025 годах — на 8%.