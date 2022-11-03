Новые прогулочные маршруты у воды в Москве: Экотропа с шезлонгами - на берегу реки Раменки, набережная - около Химкинского водохранилища

Фото: mos.ru

Променады с видом на речные просторы все чаще появляются в разных районах столицы. Новые прогулочные маршруты открывают не только около Москвы-реки, но и на берегах других городских рек и водоемов. В столичном Стройкомплексе рассказали, куда можно будет прийти погулять уже в ближайшие годы.

АМФИТЕАТР СРЕДИ ЦВЕТОВ

На Ленинградском шоссе вдоль берега Химкинского водохранилища обустраивают прогулочную набережную со спуском к воде. Здесь уже поставили цветочницы с деревянными сиденьями, скамейками и лежаками, фонари. Кроме того, высадили 300 цветов, 278 кустарников, несколько видов деревьев.

Фото: mos.ru

Центр набережной украсили деревянным настилом. Скоро в этом месте поставят трехступенчатый амфитеатр. Рядом - лестница, ведущая к акватории. Около набережной открылись магазины, кафе и ресторан. Для детей появятся уличный игровой комплекс.

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

ДЕТЯМ - ПАНДА-ПАРК, ВЗРОСЛЫМ - ЙОГА

В Митино на берегу реки Сходня уже будущим летом устроят променад длиной 350 метров с местами отдыха и лежаками. На площади почти три гектара рядом с Митинским лесопарком также высадят сквер со спортивными и тихими зонами, цветниками и городским огородом. Для любителей спорта – площадка для баскетбола и футбола, воркаут, место для йоги, столы для настольного тенниса. Для детей - панда-парк в эко-стиле.

Везде используют песок, натуральное дерево, природные валуны. Крупные деревья, клумбы и альпийские горки высадят на разных уровнях. Зимой здесь будут украшать новогоднюю елку и включать праздничную иллюминацию.

Где: ул. Муравская, в районе д. 44, корп. 2.

КАК В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

В Раменках на берегу реки Раменки проложат экотропу из натуральной лиственницы. Вдоль маршрута длиной два километра поставят скамейки, шезлонги, помосты над водой и фонари. Рядом разместятся беговые и велосипедные дорожки, спортивные площадки, места отдыха. Центром пространства станет подобие древнегреческой площади - агора, как назвали авторы проекта. Сюда местные жители смогут приходить для соседских встреч, праздников и тренировок.

Фото: mos.ru

Где: на пересечении улицы Минская с Киевским направлением МЖД (будущий МЦД-4).

ТАНЦЫ ПОД ЛУНОЙ

Экопарк длиной 1,5 километра раскинется на новой Покровской набережной Москвы-реки в Покровском-Стрешнево. На площади 17 гектаров появятся видовые качели, удобные спуски к воде, смотровые площадки, лежаки, мостики, настилы, лестницы, зоны для йоги и чтения, места для выгула собак, площадки для спортивных игр.

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Пеший парковый маршрут соединят с соседним храмовым комплексом на берегу Москвы-реки. Рядом поставят амфитеатр на 250 зрителей для концертов, встреч и отдыха. Летом его можно превратить в кинотеатр под открытым небом или танцплощадку. В парке высадят более тысячи деревьев. Среди них - аллеи лип, сирени и бересклета, плакучие ивы.

Фото: mos.ru

Где: Проектируемый пр-д №5503, в районе Волоколамского ш., вл. 75.

ПЛАНЫ

В Мневниковской пойме может появиться более 120 гектаров парковых зон. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. В частности, уже разрабатывается концепция крупного ландшафтно-развлекательного парка в этом районе.

«В нем разместятся прогулочные набережные, спортивные и творческие площадки, - уточнил Бочкарев. - Кроме того, появятся пешеходные и велосипедные маршруты».

Напомним, в Мневниковской пойме построят также международный спортивный кластер, жилые комплексы, в том числе дома для участников реновации, дороги, автомобильные и пешеходные мосты.

«В целом проект развития территории поймы планируется завершить к 2030 году», - отметил заммэра.

КСТАТИ

До 2026 года в столице реконструируют 11 участков набережных длиной 25 километров. Уже в ближайшее время на ЗИЛе будет готова набережная Марка Шагала от проспекта Лихачёва до МЦК.

«На участке длиной 890 метров откроют три причала со спусками к воде, две детские площадки, выставочный зал, амфитеатр с кафе и шесть велопарковок», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Скоро также обновят и Симоновскую набережную от Крутицкой до улицы Восточная. Затем новые прогулочные места у воды будут появляться каждый год:

- 2023 г. - планируют завершить реконструкцию Крутицкой набережной от Новоспасского моста в сторону Симоновской набережной;

- 2024 г. - во время строительства развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта благоустроят Шелепихинскую набережную. На ней высадят почти 300 деревьев и более 11 тысяч кустарников, а также 10,3 гектаров газона;

- 2025 г. - откроются обновлённые Карамышевская набережная, продление благоустройства набережной Марка Шагала и затона Новинки на участке от МЦК до Проектируемого проезда № 4062, участок Москвы-реки в Нагатинской пойме, отрезок набережной Москвы-реки от железнодорожного моста Курского направления МЖД до Братеевского каскадного парка и набережная на Дорогомиловском полуострове;

- 2026 г. - реконструируют две набережные - от Филёвского парка до театра «Мастерская Петра Фоменко» и Симоновскую от жилого комплекса «РиверСкай» до ТТК.