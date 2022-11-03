В Москве усилят подготовку школьников к ЕГЭ: экс-директор школы объяснил, почему эксперимент может быть полезным

С 1 февраля в школах усилят подготовку к ЕГЭ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Распространенное мнение: на одних школьных уроках экзамены не вытянешь - нужны репетиторы. Новый городской проект, в котором участвует 384 школы Москвы, это убеждение должен опровергнуть. И заодно сберечь родительские кошельки. Но почему проект запустили так спешно, в разгар учебного года? Удастся ли всего за 4 месяца подготовить к экзаменам?

КАК ВСЕ БУДЕТ

Во втором полугодии в расписании останутся для всех математика, история, литература, физкультура, обществознание, «Разговоры о важном» - как «особенно важные для развития личности и поддержания здоровья». Остальное выпускники пройдут по «гибкому учебному плану» уже к январю. По верхам? Говорят, нет, материал дадут в полном объеме, но сократят часы, отведенные на повторение пройденного, контрольные и самостоятельные. Кому достаточно – получит свою оценку в аттестат и возможность доучиться по усеченному расписанию (вот радость-то!). Для сдающих ЕГЭ занятия продолжатся в виде тренингов, а ребят распределят по группам по итогам пробных ЕГЭ. Русский останется у всех в виде практикума. Спецпредложение по иностранному - курсы «Коммуникативный практикум» для желающих практиковаться в разговорной речи. Записаться можно хоть на все предметы сразу – ограничений нет.

В Департаменте образования Москвы заверяют: учебная нагрузка на детей не увеличится. Учеба пойдет по обычному графику. Школам помогут составить расписание, а педагогам - с календарно-тематическим планированием уроков.

«МЫ И ТАК НЕ ХОДИЛИ В ШКОЛУ»

Вообще-то революции тут нет. В последние годы появился тренд у старшеклассников – не ходить на ненужные уроки, а навалиться на нужные. Речь о мотивированных детях, которые уже определились с вузом. Вот что рассказал Ярослав, папа нынешнего второкурсника МФТИ:

- Сын в начале 11 класса заявил: я в школу ходить не буду, потому что не успею подготовиться к экзаменам. Мы, родители старой советской закалки, ахнули: как не ходить? Но сын логично объяснил: на непрофильные предметы нет смысла тратить время, потому что ты их не сдаешь, а на профильные нет смысла ходить, потому что максимум, что может дать школьная программа, это 60-65 баллов ЕГЭ. Ведь она рассчитана на среднего ученика, к тому же перегружена. Если хочешь 90-100, нужно заниматься самостоятельно: вузовские подготовительные курсы, видеоуроки и т. д. Плюс много времени в школе уходит на классные мероприятия, профориентацию… С завучем мы нашли компромиссный вариант, ведь таких ребят в нашем классе оказалось пятеро.

В лицее при академии народного хозяйства несколько лет назад практиковали похожую схему: академическую часть детям давали преподаватели, а специальные тренеры натаскивали на ЕГЭ. Занимались, правда, полную шестидневку. А в частной школе в Волгограде в апреле часть предметов вывели на гибридное обучение, чтобы ребята сосредоточились на профопределении.

4 МЕСЯЦА – НЕ МАЛО ЛИ?

И учителя, и чиновники от образования выпускников постоянно напутствуют: начинайте готовиться к ЕГЭ как минимум за год, а лучше за два, после 9 класса. Многие так и делают. И репетиторов уже давно наняли все, кто планировал, и на курсы записались. Для кого тогда этот 4-месячный интенсив накануне экзаменов?

- Думаю, это скорее вариант для преодоления минимального порога баллов, чтобы поменьше было неудовлетворительных оценок, - предположила учитель биологии московской школы им. Н. М. Карамзина, которая попала в проект, Елена Жуковская. - Если создадут методические пособия по подготовке, то после тренингов возможна сдача на 70-80 баллов. Беда в другом: дети плохо учат теоретический материал, так как дополнительные занятия после школы забирают у них все свободное время.

- Сколько часов планируется выделить на подготовку к ЕГЭ по биологии во втором полугодии?

- 2-4 часа в неделю. Но пока непонятно, как все будет организовано.

- А в обычном формате сколько было?

- 3 часа. Плюс еще практикум 1 час.

- То есть одинаково. В чем же тогда усиление?

- Не в этом дело. Хоть сто часов давай, но если не учить так, как надо, высоких баллов не видать. А экзамен по биологии перестроили и усложнили, вопросы встречаются олимпиадного уровня или 2-3 курса института. Без учителя не разобраться. Порой кажется: уж лучше билеты.

«ВСЕ РАВНО ПОЙДУТ К РЕПЕТИТОРАМ»

Есть версия, что проект затеяли из-за не ахти каких результатов по ЕГЭ. Ухудшение началось в пандемию, а оценки выпускников влияют на школьный рейтинг. Вот и в списке подопытных сплошь школы с невысокими показателями.

- Знаете, наши дети после перевода всех на дистанционку показали как раз очень хорошие результаты на ЕГЭ, - рассказал KP.RU Михаил Митин, консультант в сфере образования, экс-директор школы. – Потому что 11-классники сами перестроили свое расписание и сосредоточились на экзаменах. Да и вообще школа школе рознь. До сих пор есть дилемма: кто больший вклад вносит, помимо ребенка, в подготовку к ЕГЭ? Учителя? Окей. Репетиторы? Окей. Но если у школы невысокие результаты, значит, учителя не очень хорошие или социальный уровень семей не позволяет им нанимать репетиторов. Или и то, и другое. Так что не знаю, поможет ли проект таким школам улучшить показатели.

- Раньше нас убеждали, что в школе не натаскивают на ЕГЭ, не это цель школьного образования. А теперь, получается, передумали?

- После 2020 года фокус и впрямь сместился от задачи сформировать разностороннего, уверенного в себе, готового ко взрослой жизни и будущему образованию человека на удовлетворение главных запросов семей – безопасность и ЕГЭ. Реально ли подготовить в таком формате? Реально. Даже за год можно натаскать очень хорошо. Но это все-таки тренинг группы. А репетиторство – это тет-а-тет, и зачастую репетитор выступает в роли психотерапевта и мотиватора, который говорит ребенку: у тебя все получается! Без должного контроля и должной организации может ничего не измениться. И большая часть выпускников все равно предпочтет репетиторов, а эти занятия будут пропускать.

КСТАТИ

Между тем, рынок репетиторов процветает. По данным сервиса Авито, это самая востребованная профессия среди образовательных услуг. Почти каждый второй репетитор (39%, или около 210 тысяч человек) специализируются на школьных предметах. Половина (42%) занимается онлайн с учениками из другого города. Для подавляющего большинства (82%) это основной вид заработка. По данным Высшей школы экономики, рынок репетиторских услуг оценивается почти в 100 миллиардов рублей. В топе самых востребованных репетиторы по информатике, биологии, литературе. Цена за час – в среднем 600 рублей. Список школ-участников проекта.