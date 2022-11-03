На востоке Москвы появятся шесть новых детсадов и школ

Фото: Департамент строительства

Сразу 2600 новых мест в образовательных учреждениях появится в Восточном округе Москвы. Для этого городским Департаментом строительства сейчас возводятся шесть зданий.

«Это два детских сада, три учебных корпуса и школа», – сообщил руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Например, в Косино-Ухтомском на улице Ветлужская завершается строительство здания детского сада на 300 мест. В нем полностью готовы монолитные конструкции. Параллельно ведется отделка и благоустройство территории.

Фото: Департамент строительства

А в районе Соколиная Гора продолжается строительство детского сада рядом с жилым домом на Мироновской улице. В нем смогут принять 125 малышей.

Учебный корпус на 400 мест строится в районе Преображенское на улице 2-я Пугачевская. Кроме того, еще один учебный корпус на 400 мест появится в Богородском на 2-й Гражданской улице, дом 8. Учебный корпус с дошкольным отделением построят на Салтыковской улице в районе Косино-Ухтомский. Сейчас на площадке завершена подготовка к строительству. Учебный комплекс рассчитан на 550 человек, дошкольная группа – на 225 детей. Ещё один образовательный комплекс появится на Тюменской улице, владение 5. Здесь в новой школе смогут учится 600 детей.

КОНКРЕТНО

С 2011 года в Москве построили 513 зданий образовательных учреждений: 360 детских садов и 153 школы. 290 объектов было возведено за счет городского бюджета, 223 — на средства инвесторов. В планах на 2022–2024 годы — строительство свыше 150 зданий школ и детских садов.