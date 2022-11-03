В Москве на Краснобогатырской улице появится дом для участников реновации

Фото: Департамент строительства г. Москвы

На востоке столицы в районе Богородское продолжается строительство новых квартир для участников реновации.

«Жилой дом на улице Краснобогатырская будет полностью готов в 2023 году, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Равилович Загрутдинов. - Сейчас специалисты заняты устройством шпунтового ограждения и гидроизоляции фундаментной плиты».

КОНКРЕТНО

Жилой дом на Краснобогатырской улице будет таким:

- два корпуса разной высоты;

- вентилируемый фасад с клинкерной плиткой, также на нем укрепят корзины для кондиционеров;

- 176 квартир - 81 однокомнатная, 56 двухкомнатных, 37 трехкомнатных и 2 четырехкомнатные. Три квартиры - для маломобильных жильцов. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- на первом этаже - просторные вход, вестибюль и лифтовой холл, колясочная, комната дежурного, место для хранения уборочного инвентаря, почтовые ящики и техническая зона;

- подземная автостоянка.

Фото: Департамент строительства г. Москвы

Во время благоустройства во дворе:

- высадят деревья и кустарники;

- разобьют газоны и цветники;

- поставят детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха взрослых.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о реновации – в спецпроекте mos.ru.

Подробнее о квартирах и домах для участников программы.