В Москве на Краснобогатырской улице появится дом для участников реновации

Фото: Департамент строительства г. Москвы
На востоке столицы в районе Богородское продолжается строительство новых квартир для участников реновации.
«Жилой дом на улице Краснобогатырская будет полностью готов в 2023 году, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Равилович Загрутдинов. - Сейчас специалисты заняты устройством шпунтового ограждения и гидроизоляции фундаментной плиты».
КОНКРЕТНО
Жилой дом на Краснобогатырской улице будет таким:
- два корпуса разной высоты;
- вентилируемый фасад с клинкерной плиткой, также на нем укрепят корзины для кондиционеров;
- 176 квартир - 81 однокомнатная, 56 двухкомнатных, 37 трехкомнатных и 2 четырехкомнатные. Три квартиры - для маломобильных жильцов. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;
- на первом этаже - просторные вход, вестибюль и лифтовой холл, колясочная, комната дежурного, место для хранения уборочного инвентаря, почтовые ящики и техническая зона;
- подземная автостоянка.
Фото: Департамент строительства г. Москвы
Во время благоустройства во дворе:
- высадят деревья и кустарники;
- разобьют газоны и цветники;
- поставят детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха взрослых.
НА ЗАМЕТКУ
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