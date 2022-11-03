Подарки и детский хор: большой праздник на станциях метро в День народного единства

В начале ноября в России отметят День народного единства. Фото: Иван МАКЕЕВ

Московский метрополитен организовал большой праздник ко Дню народного единства. Пассажиры смогут послушать выступление детского хора с акапельным исполнением гимна России, увидеть инсталляцию из билетов "Единый" и коллаж из фотографий сотрудников метро.

- Московский транспорт всегда участвует в важных для города и страны праздниках. Ко Дню народного единства мы подготовили особую программу для наших пассажиров, - сказал Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта.

Государственные флаги уже украсили фасады и вестибюли метро, электробусы и трамваи. Напомним, что День народного единства отмечают 4 ноября.

"Праздничные ленты и инсталляция из билетов"

На пяти станциях метро можно будет получить ленту в цветах российского флага - на "ВДНХ", "Площади Революции", "Парке культуры", "Охотном Ряду" и "Пушкинской". Ленты также можно будет получить на стойках "Живое общение".

В праздничный день можно увидеть инсталляцию из билетов “Единый” и послушать выступление детского хора с акапельным исполнением гимна России пассажиры на станции “Курская”.

- Для пассажиров выступит детский хор младших классов инструментального отдела детской музыкальной школы имени Р.М. Глиэра. Дети исполнят а капелла гимн страны и торжественно вынесут первый флаг России, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

Интересный коллаж из фотографий сотрудников метро появится на одной из самых красивых станций московского метро - на "Маяковской".

"Флаги России и ленты"

Поезда столичного метро уже украсили в преддверии Дня народного единства - на головных вагонах появились более 3500 стикеров с государственным флагом России.

Выставка «Многонациональная Россия» с работами участников фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая страна» будет открыта с 3 по 17 ноября в переходе между станциями "Чеховская" и "Пушкинская".

И какой же праздник без подарков. Викторина с розыгрышем подарков состоится после лекции "Рождение нового праздника" в научно-технической библиотеке Московского метрополитена.

Выставки и лекции, мастер-классы по искусству народного танца и игры на ложках подготовили на Северном речном вокзале (с 12.00 до 18.00). Также москвичи смогут послушать выступления артистов проекта "Музыка в метро".

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Поздравления на улицах города

Ко Дню народного единства на дорожных табло ЦОДД появились поздравления. Более 4000 лент с триколором подарит транспортный комплекс - с 3 ноября их можно будет получить у сотрудников МАДИ (Большая Почтовая улица, дом 7, строение 1), а с 4 ноября у сотрудников АМПП на спецстоянке (проезд Энтузиастов, владение 3).

- Ленты будут раздавать во время рейдов проверки такси на нескольких столичных улицах. А также контролеры в трамваях № 50 и автобусах М40, М9, М2 и № 40, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.