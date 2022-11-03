Комплексное развитие кварталов реновации в Москве: Новые дороги и жилье - в Зюзино, школа и детсад - в Грайвороново

Реновация в районах столицы ускоряется. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Реновация в районах столицы ускоряется. Сегодня переселяются 95 тысяч участников программы из 568 старых домов. Из них 78,5 тысяч москвичей уже переехали в современные комфортные квартиры. При этом обновляются не только сами жилые дома, но и все вокруг них. Город комплексно занимается развитием устаревших кварталов, спроектированных более полувека назад. По понятным причинам они абсолютно не дотягивают до современных требований оснащения городской территории и комфортного проживания горожан.

«Комплексное развитие территорий – это два взаимосвязанных направления, - сказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Речь идёт о сносе и реконструкции не отвечающих современным требованиям аварийных, ветхих, морально устаревших объектов капитального строительства и строительство новых объектов. Сюда входит создание не только жилых и офисных комплексов, но и рабочих мест, зон отдыха, социальный объектов, новых дорог, благоустройство».

По его словам, реновация позволяет заниматься освоением территории именно комплексно, когда за все отвечает один подрядчик, а не несколько. Тогда и сроки не станут срываться, и подрядчик будет вкладываться в строительство еще больше.

«При комплексном развитии кварталов реновации подрядные организации могут планировать свою деятельность на ближайшие 10-15 лет, - отметил глава ведомства. - Развивая кварталы реновации комплексно, мы будем развивать и сопутствующие отрасли – это и производство материалов, и техники».

Вид с квадрокоптера на новостройку по реновации в районе Зюзино Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

КАЧЕСТВЕННАЯ СРЕДА ДЛЯ ВСЕХ

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина реализуются проекты комплексного развития территорий (КРТ) столицы по программе реновации. Их курирует Московский фонд реновации жилой застройки, подведомственный Департаменту строительства Москвы.

В 2023 году Москва планирует подготовить к реализации около 80 проектов комплексного развития участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий столицы. Как сообщил Рафик Загрутдинов, на сегодня у Департамента строительства в планах 19 проектов КРТ в рамках реновации.

«Все проекты рассмотрены на градостроительно-земельной комиссии, - уточнил глава ведомства. - По состоянию на октябрь по трем проектам уже выпущены постановления правительства Москвы. Это кварталы в Зюзино на улице Одесская, на проспекте Маршала Жукова и в Текстильщиках в промзоне «Грайвороново». По остальным проектам принять решение о реализации планируется в конце 2022 – начале 2023 года».

Известно, что по этим 19 проектам КРТ в разных районах столицы построят более 20 образовательных учреждений на 4150 мест, три физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК), две поликлиники, гостиницу и здание полиции.

«В обновляемых кварталах реновации создается качественная и социально ориентированная городская среда, - отметил Загрутдинов. - Только по социалке в планах всего порядка 400 объектов. Социальные, спортивные и культурные сооружения, которые появятся благодаря реновации, будут доступны не только жителям новостроек, но и всем москвичам».

Сегодня переселяются 95 тысяч участников программы из 568 старых домов. Из них 78,5 тысяч москвичей уже переехали в современные комфортные квартиры. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КОНКРЕТНО

На юго-востоке столицы в Рязанском районе преобразится участок бывшей промзоны «Грайвороново». На площади более 20 гектаров благодаря комплексному развитию планируется разместить общественно-жилую застройку ориентировочно на 450 тысяч квадратных метров. Из них жилье займёт более 240 тысяч квадратных метров. Под нежилые сооружения отдадут более 200 тысяч квадратных метров. Сюда входят школа на 575 мест, детский сад на 300 мест, а также офисы, магазины, крупный логистический центр, социальная инфраструктура.

Ещё один проект КРТ - в Зюзино на юго-западе Москвы. Здесь в 2025 году на Одесской улице в рамках комплексного развития территорий начнется строительство жилых домов для переселенцев реновации. Передача комфортных квартир новоселам планируется в 2028 году. Участки КРТ в районе позволят переселить по программе более двух тысяч человек из 13 ветхих домов. Сейчас разрабатывается проект планировки территории, а также освобождается земельный участок под будущую застройку. Всего на эти цели выделили 6,76 гектара. На них жильё займёт 140 тысяч квадратных метров.

«При комплексном развитии района также строятся социальные объекты, проводится благоустройство, создаётся транспортная инфраструктура», - добавил Загрутдинов.

ЦИФРЫ

В программе реновации жилья в столице участвуют около 1 миллиона москвичей. При этом под расселение намечены 5175 домов. Для строительства нового жилья подобрано 576 стартовых площадок на 9,1 миллиона квадратных метров недвижимости.

С начала программы, то есть с 2017 года, в городе снесли 127 жилых дома, в том числе в 2022 году – 47 зданий.

С начала этого года передали под заселение 52 «стартовых» жилых дома.

До конца декабря в Москве начнется переселение более 10 тысяч участников реновации.

Всего до Нового года по программе планируется ввести в эксплуатацию 21 новостройку.