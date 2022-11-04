Магазины «на стопе» будут до 2023 года: эксперт street-ритейла рассказала о рынке в Москве

Street-ритейл в Москве по-прежнему не стабилизировался: некоторые магазины закрыты Фото: Алиса ТИТКО

Street-ритейл в Москве по-прежнему не стабилизировался: некоторые магазины закрыты и их собственники все еще присматриваются к текущей ситуации, другие – приняли решение уходить окончательно, поэтому распродают товары и передают бизнес в другие руки. Эксперты говорят, что полностью ситуация на рынке прояснится только в начале 2023 года.

- В основном все по-прежнему на паузе. Многие компании, которые были «на стопе», пока никаких решений не принимали и сейчас временно приостановили свое развитие, наблюдая за текущей ситуацией, - рассказала kp.ru Марина Маркова, руководитель направления street retail компании «Магазин Магазинов».

«Закрыто – не значит, что можно занять место»

Столешников переулок, Кузнецкий мост и Большая Дмитровка, являющиеся одними из самых модных улиц в столице, замерли в ожидании с марта. Прошло больше полугода, а вывески о «закрытии магазина по техническим причинам» так и остались. Эксперты говорят, что магазины известных брендов продолжают платить аренду либо она была оплачена до конца года. Спрос на эти площади у других игроков (итальянских и российских) есть, но занять их не удается.

- Если говорить про ликвидные и востребованные объекты стрит-ритейла, то до конца этого года на снижение ставок мы не рассчитываем. Прояснится ситуация только к началу 2023 года, как и с вакантностью, которая пока остается на прежнем уровне, - говорит Марина Маркова, руководитель направления street retail компании «Магазин Магазинов».

Компании, которые все же определились и ушли с российского рынка, свои площади постепенно освобождают. И на этих местах стали появляться не модные бренды, а общепит и продуктовые сети.

«Старые бренды под новыми вывесками»

Сетевые бренды постепенно определяются. Так владельцы магазинов H&M и H&M Home недавно объявили большую распродажу на весь ассортимент – отдают товары за полцены, потому что планируют закрыть все магазины в России к концу 2022 года. Распродажа вызвала ажиотаж в Москве, покупателям приходится по часу стоять в очередях к кассе.

- Мы приехали в торговый центр «Метрополис» и не смогли даже зайти в магазин H&M. Очередь была перед входом. И люди стояли с колясками, с детками. Кто-то сказал, что это не окончательные скидки. Сейчас 50%, а в конце ноября якобы будут вообще 70%, - рассказала москвичка Анна.

- Одни стоят в очередях в Большой театр, другие – в магазинах за пижамами. Даже, если бы бесплатно давали, не пошла бы, - говорит москвичка Юлия.

Владельцы магазинов H&M и H&M Home недавно объявили большую распродажу на весь ассортимент – отдают товары за полцены Фото: социальные сети

H&M уже закрыл более 30 из 172 магазинов в России. Когда товара не останется, то ритейл будет готов окончательно продать бизнес в России – это право на аренду магазинов в более 60 городах России. В настоящее время H&M все еще платит аренду за площади в торговых центрах, так как фактически продолжает коммерческую деятельность в России.

Аутлетом Nike в торговом центре «Белая дача» заинтересовался российский дистрибьютор спортивных брендов Lestate. Не исключено, что компания начнет реализовывать товары оффлайн.

Магазины бренда Zara по-прежнему стоят с товарами, но открываться не планируют. Эксперты fashion-ритейла говорят, что владелец сети планируют продать российский сегмент и тут речь о всех брендах, которые входят в одну корпорацию Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие). По некоторым данным, трансформацией брендов может заняться представитель из Юго-Восточной Азии. Подобный опыт уже реализовал летом польский ритейлер LPP, который отдал магазины с брендами Reserved, Cropp, Mohito и Sinsay на трансформацию российского ритейлеру. Магазины открылись с тем же товаром и даже продавцами, сменив только вывески на магазинах.

Кстати

А как там в ЦУМе?

Эксперты моды и в феврале не спешили «закрывать» самые крупные модные магазины в Москве, несмотря на то, что из них съехали мировые бренды.

- Съехали, но не все. Закупки новых коллекций продолжались и в феврале, и сейчас пришли новые модели 2022-2023. Получили новые пуховики и ботинки Bottega Veneta, обувь Yves Saint Laurent, сумки Yuzefi, бомберы Givenchy, кеды DSQUARED2, новые поставки и от Valentino, - рассказывает kp.ru администратор ЦУМа.

Как говорят продавцы, в магазине большой выбор не менее известных брендов. И даже перед отъездом в Израиль обновить гардероб в ЦУМ заезжала Алла Пугачева. Звезды российского шоу-бизнеса также приезжают за покупками, но с ними работают стилисты, которые обслуживают их в vip-примерочных, предлагая сразу несколько модных луков.

- Будут ли возвращаться Chanel или Louis Vuitton к нам? Мы не знаем. Думаем, что это никак не отразится на работе ЦУМ. Будут – значит будут, нет – мы уже полгода не продаем их вещи и ничего, - сказали в ЦУМе.