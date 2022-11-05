Вооруженный ножом мужчина в маске «скелета» атаковал московскую многоэтажку

Жители дома узнали об инциденте лишь сегодня утром, просмотрев ночные видеозаписи с камер

Минувшей ночью неизвестный мужчина, вооруженный ножом, пытался проникнуть в 14-этажный дом на Дмитровском шоссе (это заМКАДная часть Москвы - район Северный).

Как стало известно KP.RU лицо мужчина прятал под маской «железного скелета».

Он звонил через домофон в одну из квартир, ругаясь матом. Колотил в дверь, но ему никто не открыл, - рассказал KP.RU один из местных жителей. - Судя по видеозаписи, он звал кого-то по имени Илья...

Судя по упомянутой записи, мужчина был серьезно пьян - к подъезду он подходил изрядно пошатываясь. Уходил так же.

В итоге, как говорят местные жители, неадеквату все-таки удалось проникнуть в жилой дом.

«Он зашел и ходил по лестнице. Будьте бдительны!» - написал в чате жилец дома по имени Сергей.

Жители дома узнали об инциденте лишь сегодня утром, просмотрев ночные видеозаписи с камер. Ждут приезда полиции.