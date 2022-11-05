Автомобиль художника Никаса Сафронова попал в ДТП на Новорижском шоссе

Народный художник России Никас Сафронов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером 5 ноября на Новорижском шоссе в ДТП попал автомобиль «Порше», за рулем которого ехал народный художник России Никас Сафронов.

- Я возвращался с дачи в Николо-Урюпина, был там у друзей. Развернулся на Новорижское шоссе, проехал по нему километра четыре. Примерно в километре от автозаправки машины в потоке начали тормозить, я – тоже. Тут в меня и взрезалась китайская машина, - рассказал Никас Сафронов корреспонденту kp.ru.

Фото: предоставлено Никасом Сафроновым

За рулем белого «Хендай» сидела девушка Настя. Молодой водитель, права получила года полтора назад, пока что не очень опытная на дороге. С ней вместе ехал молодой человек, он в основном и взял на себя «переговоры», потому что виновница аварии страшно распереживалась.

- Девушка плакала, извинялась. Сказала, что машину взяла у мамы, - говорит Никас Сафронов.

Фото: предоставлено Никасом Сафроновым

В кого врезались, молодые люди поняли не сразу. Потом извинились еще раз и еще. В ДТП никто серьезно не пострадал, по словам художника, обе машины застрахованы, так что у него претензий к виновнице аварии нет.

Фото: предоставлено Никасом Сафроновым

На прощание Никас Сафронов подарил молодым людям из «Хендай» подарок – книгу со своими работами и памятной надписью.