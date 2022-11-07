Важный праздник

Доброволец Никита Коробейников: "У меня дедушка и бабушка воевали. Они меня научили: Родину нужно защищать. Всегда." Фото-Игорь ФЕКЛИСТОВ

С 4 по 7 ноября в Москве идут праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства.

- Извините. Не смогу говорить. Комок в горле…

Пенсионерка Лидия Парфенова приехала на Красную площадь с внуком из Марфино. У стен Кремля в эти дни развернулась интерактивная выставка по мотивам легендарного парада 7 ноября 1941-го. Того самого, когда прошедшие по брусчатке маршем бойцы прямо отсюда уезжали на фронт - немцы стояли уже под Москвой.

ЭФФЕКТ «ТРИДЦАТЬЧЕТВЕРКИ»

В этом году к празднованию Дня народного единства (см. «Из истории вопроса») в столице подготовили яркие мероприятия. Например, Красная площадь стала музеем под открытым небом. Здесь выставлены экспонаты - военная техника начала войны. Внук Лидии Ивановны, мальчишка лет двенадцати, позирует бабушке на фоне знаменитой «тридцатьчетверки» - Т-34, самый массовый средний танк Великой Отечественной войны. На больших экранах транслируются кадры военной хроники, звучат старые песни. Многие с неподдельным интересом изучали (буквально ощупывали!) металл старых советских пушек и танков, выставленных на площади.

- Мой дед осенью 1941 года записался добровольцем в московское народное ополчение, - рассказывает растроганная Парфенова. - На тот момент он был уже человек не молодой. Работал инженером на заводе. Рассказывал: когда начали набор добровольцев, у них на предприятии за несколько часов записались почти тысячу человек. Не могли те люди иначе! Деда сначала тоже взяли, но потом вернули на завод - они выпускали минометы и снаряды, без специалистов никак нельзя было…

Лидия Ивановна объясняет, что организаторам выставки на Красной удалось создать атмосферу, которая погружает всех посетителей в ноябрь 1941 года, дает осознать обстоятельства и дух того времени.

- Очень живо себе представляю, как прямо отсюда люди шли на передовую. Потому и ком в горле, - говорит женщина. - Храни бог наших сегодняшних солдат. Пусть все вернуться домой живыми и с победой!

- Действительно, как будто сам сейчас перенесся на восемьдесят лет назад, - кивает 40-летний Сергей Черышев. Он здесь с женой и сыном.

Рассказывает, что в начале 2010-х он переехал работать в Москву из донбасского Лисичанска, который нынешним летом стал одним из самых горячих участков зоны СВО. Маму, которая оставалась там, удалось переправить в Россию за несколько дней до начала боев за город.

- Вот в такие моменты как сейчас ты четко понимаешь, зачем, для чего когда-то учредили этот праздник - День народного единства, и почему он особенный. Это как напоминание, что пока мы едины, мы непобедимы.

ВКУСНАЯ РОССИЯ

Еще одной площадкой для празднования Дня народного единства стала ВДНХ. Здесь придумали очень интересный формат. С 4 по 6 ноября на Площади промышленности развернули городок с шале и фудкортами. В них разные регионы России представляют свои гастрономические специалитеты.

Фото-Игорь ФЕКЛИСТОВ

«Москва» угощает вкуснейшими мясными деликатесами из свинины, говядины, утки и курицы. «Ленинградская область» - грибами. «Адыгея» - своими обалденными сырами. «Омская область» - копченным осетром, омулем, муксуном и сигом из сибирских рек. «Татарстан» - нежным медовым чак-чаком. «Дальний Восток» - устрицами, морскими ежами и крабами.

Елена Федоричева из павильона «Крым» торгует продукцией из лаванды, собранной под Ялтой. Варенье, сиропы и саше (мешочки, набитые высушенными цветами лаванды).

- Знаете, тут такой взаимный процесс происходит, - говорит женщина. - С одной стороны, мы все представляем товары из своих регионов и люди приходят, узнают что-то новое, покупают, пробуют. С другой, мы и сами от посетителей заряжаемся вот этим особым чувством единения. Подходят люди, которые приехали в Москву из разных регионов - из Астрахани, Хабаровска, Красноярска - и говорят: какой замечательный праздник, у нас снова возрождается чувство, что мы огромная, очень разная, но единая страна.

Особый интерес у публики - к павильонам четырех регионов, которые месяц назад стали частью России.

«УХОЖУ ДОБРОВОЛЬЦЕМ»

У павильона «Херсонская область» очередь. Многим хочется попробовать блюдо из меню, которое красуется на стенде: «Жареный арбуз».

- У нас это довольно распространенное блюдо, - объясняет сотрудница павильона Наталья Муллахметова. - Да, арбуз вот так режут на треугольные дольки и жарят на гриле. А потом по вкусу - кто-то засыпает зеленью, солью и брынзой. Кто-то заливает немножко медом.

- А вы наши цыбульники попробуйте! - улыбаются парни из павильона «Луганская область»: - Это вроде драников, только с луком. Пальчики оближете!

Дончане привечают посетителей ароматной гороховой юшкой по-мариупольски (густой такой мясной бульон), галушками с творогом, пирогами мариупольских греков. Запорожцы - запеченной в глине рыбой.

Праздник. Тысячи радостных людей. Изобилие. Море вкуса. Но от темы спецоперации все равно никуда. В соседнем павильоне «Сахалин» повар Никита Коробейников варит в 50-литровом казане уху: рыба-меч, форель, лосось. Разговорились. И вдруг Никита говорит:

- Я в среду добровольцем ухожу. Осталось только медкомиссию пройти.

- Срочную в каких войсках служили?

- Не служил. Мне 43 года. Дочка есть. Но решил пойти добровольцем. Да, понимаю, что без воинской специальности буду рядовым, в пехоте - копать, таскать, мерзнуть. Не могу иначе. Почему? Потому что «наших бьют». У меня дедушка и бабушка воевали. Они меня научили: Родину нужно защищать. Всегда.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

День народного единства на данный момент является самым молодым национальным праздником России. Он отмечается с 2005 года.

Начало ноября как дату выбрали не случайно. 4 ноября 1612 года, в разгар Смуты, войска Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина взяли штурмом Китай-город и выбили из Москвы войска польских интервентов. Та по-настоящему народная армия собиралась всем миром, вооружалась на частные пожертвования. Князь Пожарский и купец Минин стали символами народного единения, когда для борьбы с внешней угрозой Россия собирается в один могучий кулак.

И, конечно, начало ноября - это отсылка к параду 7 ноября 1941 года, когда советские полки, сформированные в том числе из добровольцев и народного ополчения, провели парад на Красной площади и уходили сразу на фронт.

Поэтому этот праздник, День народного единства, посвящен всему лучшему, что объединяет многонациональный народ России - беззаветной храбрости и отваге, преданности Родине, уважению к ближнему, солидарности и патриотизму.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Привет, солдат. Спасибо за то, что ты есть!»

На ВДНХ развернули два павильона, в которых все желающие могли поздравить с праздником российских солдат, которые сейчас находятся в зоне СВО. В одном люди записывали видеообращения. В другом - делали открытки (их пишут в-основном дети). Одно из этих писем, прикрепленных к стенду кнопками, просто потрясло:

«Привет, солдат! Я не ребенок, я студент. Спасибо за то, что ты есть, и за то, что ты делаешь сейчас. Зимой беру академотпук и сам пойду добровольцем. Может быть пересечемся. Желаю удачи и вернуться здоровым к тем, кто тебя ждет! ZOV».

Фото-Игорь ФЕКЛИСТОВ

Фото-Игорь ФЕКЛИСТОВ

КСТАТИ

Кстати, предприниматели, участвующие в фестивале «День народного единства» на ВДНХ, часть своей прибыли перевели гражданам Донбасса. Также 4 ноября прошла традиционная акция «Ночь искусств» 4 ноября - это более 200 кинопоказов и театральных постановок. Большинство мероприятий были бесплатными. А деньги, которые были заработаны на платных, пойдут на поддержку участников специальной военной операции.