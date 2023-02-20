Собянин рассказал о новом участке Московского скоростного диаметра

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

Московский скоростной диаметр (МСД) продолжает расширяться. Напомним, трасса длиной 68 километров свяжет север и юг столицы. Важно, что соединятся такие крупнейшие вылетные магистрали города, как Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щёлковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское и Варшавское шоссе, а также ТТК, МКАД и другие. Благодаря этому водители смогут проехать по всему городу, минуя центр, без светофоров за 40 минут. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале о новом участке МСД - между Лухмановской и Покровской улицами. Машины запустят по нему уже в сентябре этого года. На маршруте построят 4,7 километра новых дорог, два путепровода и один подземный пешеходный переход возле Сочинской улицы.

«Работы завершены почти на 70 процентов», — уточнил Собянин.

Подробностями проекта поделился руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Известно, что специалисты сейчас сооружают подпорные стены, монтируют металлоконструкции эстакады, а также переустраивают инженерные коммуникации, в числе которых дождевая канализация, сети водопровода, канализация, теплосеть. Кроме того, для временных и постоянных боковых проездов дорог укладывают дорожное полотно. Параллельно идёт подготовка к сооружению армогрунтовой стены.

Московский скоростной диаметр строится в несколько этапов. Недавно открыли участок от Покровской улицы до Зенинского шоссе.

«На нем возведено 8,2 километра дорог, среди них - один путепровод длиной 94 метра в районе примыкания основного хода МСД к улице Маресьева и два подземных пешеходных перехода в районе СНТ «Зенино», – пояснил Загрутдинов.