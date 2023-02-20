Собянин: Реконструированная Крутицкая набережная станет новым местом для прогулок и отдыха

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

До конца этого года на юге столицы приведут в порядок ещё одну прогулочную зону. Сейчас здесь проходит реконструкция участка Крутицкой набережной между Новоспасским мостом и Симоновской набережной.

«Это будет новое место для отдыха и прогулок с газонами, цветниками, деревьями и кустарниками, - сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. - Здесь также появится дорога с двумя полосами движения в каждом направлении».

После обновления этой территории горожанам станет удобнее добираться до соседних с набережной жилых кварталов и спортивного комплекса «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова.

Как пояснил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, во время благоустройства на участке вдоль реки уложат три гектара газона, посадят 12 деревьев, среди которых ивы и липы. Кроме того, появятся более 170 кустарников – гортензия, можжевельник, снежноягодник, шиповник. Здесь также разобьют 1,77 тысячи квадратных метров цветников.

«Дополнительно предстоит выполнить реконструкцию забора АО «Мосводоканал» в районе Музея воды, - уточнил Загрутдинов. - Параллельно завершим устройство свайного основания и строительство монолитных конструкций набережной и дорог, а также прокладку инженерных сетей – дождевой канализации, электрических сетей, наружного освещения, автоматизированной системы управления дорожным движением».

Напомним, Крутицкая набережная длиной 1430 метров служит продолжением Краснохолмской набережной и стартует от Новоспасского моста, от выхода к реке 3-го Крутицкого переулка. На финише соединяется с проектируемой Симоновской набережной.

КОНКРЕТНО

Длина фарватера Москвы-реки от МКАДа на севере города до МКАДа на юге - около 80 километров. Вся береговая линия с заливами и затонами - более 200 километров. Пока благоустройство провели только на четверти всех набережных. Остальные участки постепенно приводят в порядок. В планах до конца 2023 года - обновление 120 километров набережных в разных районах города.