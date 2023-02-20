Сергей Собянин открыл новое электродепо «Нижегородская» под аплодисменты

Новое депо разместили на территории бывшего Московского завода по модернизации и строительству вагонов им. Войтовича. Фото: Иван МАКЕЕВ

Электродепо "Нижегородская" на шоссе Энтузиастов, 4 станет одним из крупнейших в городе. Уже сейчас оно полностью готово. Весь путь движения поездов продуман до мелочей: с путей они будут заезжать сперва на мойку и только потом - на ночную стоянку.

- Грязнулям здесь не место, - шутят сотрудники.

Для ночной стоянки в депо отведено 30 мест, еще 16 - для техобслуживания

- Это крупнейшее депо на Большой кольцевой линии, которое будет обеспечивать обслуживание и ремонт примерно 40% поездов на этой линии. Москвичи давно ждали пуска БКЛ, и он состоится в ближайшие дни. Поздравляю вас! - слова мэра Москвы Сергея Собянина сотрудники депо встретили громом аплодисментов.

Новое депо разместили на территории бывшего Московского завода по модернизации и строительству вагонов им. Войтовича.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- 150 лет назад на этом месте был основан вагоноремонтный завод, здесь провели полную реконструкцию, и теперь вы видите современное электродепо с уникальным оборудованием, - рассказал начальник "Нижегородской" Роман Иванов. - Для ночной стоянки в депо отведено 30 мест, 16 - для мытья и дезинфекции, плюс отдельные места для ремонта и техобслуживания.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Здесь же установлен колесотокарный станок: когда поезд приезжает на территорию депо, датчики автоматически считывают параметры колес, передают их на станок, и тот автоматически доводит колеса до нужных параметров.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Но "Нижегородская" - это не только шпалы, станки и технические помещения, но еще и комфортные рабочие места: 33 комнаты отдыха, столовая, медицинский блок (тут даже предусмотрен кабинет психолога) и... тренажерный зал, плюс отдельная открытая спортплощадка. За новый уровень комфорта сотрудники депо уже поблагодарить мэра города Сергея Собянина.

Фото: Иван МАКЕЕВ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

13 км - длина путей, которые проложили к электродепо

16 составов в день смогут мыть и обеззараживать на "Нижегородской"

30 составов по 8 вагонов в сутки будут проходить здесь техобслуживание

288 вагонов в год возможно ремонтировать в электродепо