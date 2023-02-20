С 1 марта поезда не будут останавливаться на Рижском вокзале: зачем это нужно и как изменятся маршруты

Реконструкция платформ продлится до 31 августа Фото: Shutterstock

Причина: строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Рижская». Окрестности вокзала превращают в большой транспортный хаб вроде тех, что уже есть на новом Восточном вокзале (м. «Черкизовская») или на Комсомольской площади.

На Рижском вокзале задача не менее масштабная: объединить сразу три центральных диаметра удобными пересадками - существующий D2 и строящиеся D3 и D4 (открытие август-сентябрь 2023 года). В том году закончили реконструкцию станции «Рижская» Калужско-Рижской линии метро, в этом откроют одноименную станцию БКЛ. А у пассажиров, которые пересаживаются с «подземки» на электричку, будет удобный путь.

Краткосрочные планы — часть более амбициозной задумки на ближайшее будущее. За Рижским вокзалом (его реконструкцию проводить не планируется, во всяком случае, пока) хотят построить торговый комплекс, дома и штаб-квартиру РЖД. И, разумеется, благоустроить территорию, ибо сейчас здесь промзона — Рижский грузовой двор.

Ограничение на остановку поездов на Рижском вокзале действует до 31 августа. До этой даты часть поездов будет следовать по укороченным маршрутам до остановок «Стрешнево» и «Дмитровская» Рижского направления.

Некоторые электрички дальних маршрутов от Шаховской, Волоколамска, Румянцево, «Новоиерусалимской», а также «Ласточки» сообщением «Москва – Муравьево» перенаправят на Курский вокзал.

С поездами МЦД-2 (D2) никак изменений — у них уже есть своя новая платформа для остановки. Закрывать ли само здание вокзала на период реконструкции — пока не решили. В РЖД пообещали сообщить дополнительно.

Чтобы узнать обновленное расписание и маршруты электричек и поездов, смотрите сайт rzd.ru (раздел «Пассажирам», в котором можно изучить расписание в нужный день). Или портал ЦППК (эта компания обслуживает пригородные поезда) — central-ppk.ru, раздел «Расписания и билеты». На смартфонах удобно использовать приложения «РЖД Пассажирам» или «Расписание и билеты ЦППК».