Прораб из Москвы заявил, что актриса Ирина Безрукова не заплатила ему за ремонт квартиры: дело на 3 миллиона рублей

Московский прораб Иван Димитров заявил журналистам, что будет судиться с известной актрисой Ириной Безруковой в Верховном суде. За свои кровные деньги. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Московский прораб Иван Димитров заявил журналистам, что будет судиться с известной актрисой Ириной Безруковой в Верховном суде. За свои кровные деньги.

По словам Димитрова, его печальная история началась в 2017 году. Актриса пригласила его с бригадой, чтобы молодцы сделали ремонт в новой квартире. Начали. Через несколько месяцев стало понятно, что у актрисы не сложилось отношения с дизайнером проекта. Человека поменяли, проект поменяли. Смету Димитрову утвердили. Однако затем, как утверждает прораб, возникла проблема - когда привезли кухню, выяснилось, что сделанный строителями проход на 4 сантиметра меньше, чем сделанная мебель. То есть, столешница некрасиво выпирает. Дизайнер якобы признала, что напортачили именно мебельщики. Димитрову - с его слов - Безрукова обещала оплатить дополнительные работы, проем ребята сделали нужной ширины. А потом узнали, что актриса от их услуг отказалась. Спросили про расчет. Представители Безруковой якобы ответили, что после экспертизы. Спустя четыре месяца Димитрову пришла претензия о допущенных во время работ недочетов и выставлен счет от имени актрисы: 5,5 млн рублей.

Прораб платить отказался. Безрукова пошла в суд.

В открытых источниках есть решение Кузьминском суда по иску Ирины Безрукову от августа 2020 года. По нему Ивану Димитрову надлежало выплатить звезде сериалов «Есенин» и «Чикотило» кругленькую сумму.

Читаем решение:

862,5 тысячи рублей в пользу Ирины Безруковой,

336,7 тысяч - расходы на устранение недостатков,

800 тысяч - за нарушение срока возврата денег,

20 тысяч - моральный вред,

635 тысяч - убытки,

200 тысяч - штраф.

Еще 100 тысяч прораб должен был заплатить компании, которая делала экспертизу.

И 21 тысячу - в качестве госпошлины.

Итого без малого 3 миллиона рублей.

Димитров пытался оспорить это решение в Мосгорсуде, но там после рассмотрения апелляции оставили все в силе. Это было год назад, в ноябре 2021-го.

Теперь Иван Димитров решил доказывать свою правду в Верховном суде. В интервью телеграм-каналу SHOT он заявляет, что эксперт, на основании заключения которого с прораба трясут 3 миллиона, свое заключение сфальсифицировал.

Мы попытались получить комментарий от самой Ирины Безруковой.

PR-директор актрисы Станислав Влайку попросил журналистов KP.RU прислать запрос на электронную почту:

- Я узнаю, захочет ли Ирина комментировать эту историю, в отметил он.

На момент публикации ответ нами получен не был.