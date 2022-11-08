Наш ответ ИКЕА

Фото: Александра БУДАЕВА

БИЗНЕС ВЫСТОЯЛ

Тигр выходит из листвы. Павлин чистит перышки. И все это великолепие – в центре Москвы. Так в столице с 1 по 6 ноября проходила Московская неделя интерьера и дизайна.

Конечно, тигр – не настоящий, как и листва вокруг него. Выставочную зону, удивительно похожую на натуральную, сделала компания «Альсид» из Санкт-Петербурга:

- В основном так украшают общественные пространства: офисы, рестораны, аквапарки, торговые центры, - рассказали корреспонденту kp.ru представители компании. - Мы работаем и частными лицами, но основной заказчик, конечно, - крупный бизнес.

Однако и квартиры вполне возможно превратить в произведение искусства. Денис Кукушкин рассказывает: фирма «Лофт Дизайн» неоднократно сотрудничала с самой Яной Рудковской.

- А начинали восемь лет назад мы с того, что у нас была своя фотостудия, куда нужна была надежная мебель, поэтому открыли свое производство в России. Это очень удобно, потому что все рядом и логистику продумывать проще, - объясняет Денис Кукушкин.

Фото: Александра БУДАЕВА

РАЗНОПЛАНОВОСТЬ

Московская неделя интерьера и дизайна состояла из трех основных частей: выставочной, деловой и образовательной.

Пока в музеях столицы проходили тематические выставки, на ВДНХ в павильонах №№55 и 57 одновременно шли лекции, дискуссии и мастер-классы. Среди спикеров были такие известнейшие представители индустрии, как дизайнер Карим Рашид, оформлявший рестораны в Америке и Японии, гостиницы в Великобритании и Греции и Магда Чихонь - главный архитектор и партнер бюро Blank Architects, которое ранее стало лауреатом конкурса на лучший проект станции метро «Ржевская». Часть спикеров выступали онлайн.

Фото: Александра БУДАЕВА

Изюминкой этой локации стала масштабная экспозиция, которая дала посетителям познакомиться с товарами более, чем 350 производителей не только из России (от Санкт-Петербурга до Челябинска), но из-за рубежа (из Индии, Китая, Вьетнама, Турции, Южной Кореи и др.)

- У меня есть офис в Москве, мы продаем мебель ручной работы из Египта, ее качество сравнимо с производством Италии или Испании, - уверяет представитель Bobby Arts Бобби Абро. – С поставками проблем нет, а вот покупатели хотят покупать мебель дешевле, но отличного качества. Тут несколько человек уже взяли визитки, надеюсь на заказы.

АКЦЕНТ НА ЛОКАЛЬНОМ

Отдельное внимание на выставке заняли интерьеры, созданные с использованием товаров участников программы «Сделано в Москве». Это интернет-магазин, который объединил локальные бренды из столицы: тех, кто производит мебель, создает дизайны, косметику, продукты питания. На все товары можно прочитать отзывы, прежде, чем их купить. А в рамках Московской недели интерьера и дизайна все это можно было увидеть, изучить и пощупать собственными руками.

Фото: Александра БУДАЕВА

- Я мечтала работать в «Икее», но когда поняла, что компания будет уходить из России, стало ясно: пришло время действовать, поэтому полгода назад я открыла свое дело. Мы хотим производить качественные и недорогие товары для дома, - рассказала корреспонденту kp.ru основатель компании «Это волк» Мария Ольховникова. – Да, было страшно. Но день ото дня клиентура растет. Сейчас мы заказали новую партию на производстве, и половина ее уже забронирована.

СОТРУДНИЧЕСТВО ИДЕТ НА ПОЛЬЗУ

Несомненный плюс мероприятия – это возможность увидеть, как можно сочетать товары разных производителей вместе. К примеру, «квартиру мечты» обставляли сразу несколько компаний: сантехника, мебель, кухонная техника, шторы, диваны, кровать с постельным бельем, даже умная колонка и ароматы для дома – все это предоставили разные фирмы. На каждой детали интерьера – бирочка, по которой понравившуюся вещь можно найти либо на сайте производителя, либо в интернет-магазинах «Озон» и «Яндекс-маркет». И, конечно, купить.

А главным украшением выставки, конечно, стал павлин. Настоящий. Посетители могли с ним сфотографироваться при одном условии: не подносить руки к клюву. Птичка хоть и мирная, но клюнуть наглеца возможности бы не упустила.

- Павлина зовут Ручеек, он здесь для привлечения внимания, - призналась представитель компании «Окна. Дом» Елена. – Не волнуйтесь, он специально подготовлен к подобным мероприятиям и не боится шума. Мы занимаемся производством дверей, окон, панелей – всего, что делается из дерева. У нас свое производство в Пущино на юге Москвы, станки немецкие, мы настраиваем их вручную под каждого клиента. Это позволяет выполнять сложнейшие заказы, к примеру, мы участвовали в реставрации Большого театра и Дом Пашкова - воспроизводили детали по чертежам.

Тысячи москвичей, которые посетили выставку, смогли в лучших традициях Икеи все пощупать, посидеть на диванах, полежать в кроватях, пооткрывать ящички и покушать вкусностей: перед павильонами проходил гастрономический фестиваль, посвященный Дню народного единства, где были представлены блюда из разных регионов России. «Вот он наш ответ «Икее», - шептались посетители.

ОФИЦИАЛЬНО

Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

- Создавшаяся сегодня ситуация на рынке строительства и производства мебели открывает широкие возможности для отечественных компаний, которые раньше находились в тени крупных иностранных брендов. Качество российских товаров не уступает заграничным конкурентам, и все посетители этого мероприятия смогли в этом убедиться.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

200 000 человек побывали на Московской неделе интерьера и дизайна

350 компаний представили там свои экспозиции, в том числе 312 столичных и 16 иностранных

70 городских площадок было задействовано