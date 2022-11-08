Уже 80 тысяч москвичей получили новые квартиры по реновации

Дом в Марфине, построенный по реновации, в который переехали люди из старых хрущевок. Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

Вере Ивановне Даниловой 81 год. А внешне и не скажешь. Очень активная женщина! Несколько раз в неделю с палками для скандинавской ходьбы идет на физкультуру в парк, по вечерам - на курсы компьютерной грамотности в местный клуб «Активное долголетие». Пенсионерка пару месяцев назад переехала по программе реновации в новую квартиру. Показывает нам свои хоромы:

- Ой, я как вспомню… У меня в старом доме кухонька была маленькая - всего 5 квадратных метров. А теперь почти 12! Ванная комната была настолько мала, что нам пришлось убрать раковину, чтобы туда хотя бы самая малюсенькая стиральная машинка влезла. Переехала и каждый день радуюсь. Там площадь нашей трешки была около 55 квадратных метров. А тут нам совершенно бесплатно дали на 15 метров больше. Плюс лифт есть. Плюс мусоропровод.

В ГОСТИ К НОВОСЕЛАМ

13-этажный дом на улице Академика Комарова в Марфине - один из 30 в СВАО Москвы, построенных и уже переданных под заселение по программе реновации. Жильцы переехали сюда из старой пятиэтажки, которая стояла буквально в сотне метров отсюда. Так что для людей в плане географии ничего не изменилось. Это все тот же квартал, все те же привычные детсады, школы, магазины, детская и взрослая поликлиника, все тот же Ботанический сад рядом и Останкинский парк в десяти минутах ходьбы. Зато новые квартиры - удобные, просторные, сразу с качественным ремонтом.

Накануне в гости к новоселам приехали депутат Госдумы, советник мэра Москвы, соавтор закона о столичной реновации Владимир Ресин и замруководителя Департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй.

- Программой реновации начали заниматься еще в начале 1990-х, но тогда таких ресурсов не было, чтобы капитально ремонтировать дома и уже тем более новые строить, - напомнил Владимир Ресин. - Реновация дала возможность решить не только жилищные проблемы многих горожан, в том числе тех, кто стоял долгое время на очереди, но и привела к тому, что совершенно нового качества жизни стали строиться жилые дома. Вот мы видим с вами соседний дом (типовой кирпичный 14-этажный дом 1969 года постройки. - Авт.). В советское время это был один из лучших домов, которые строили. И посмотрите на новый дом, построенный по реновации. Их даже внешне нельзя сравнить. Я уж не говорю про планировки, площадь квартир.

По словам депутата Госдумы, в Москве сейчас единовременно проектируют и строят более 400 домов. В перспективе в них переедут около 200 тысяч горожан. (См. «Конкретно».)

Кокретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПОБИТ ИСТОРИЧЕСКИЙ РЕКОРД

Владимир Ресин также отметил, что в нынешнем году Москва побила по темпам жилья рекорд 1965 года, на который выпал пик застройки новых районов столицы теми самыми типовыми пятиэтажками-хрущевками:

- Только недавно Сергей Семенович включил еще шесть площадок в программу реновации по просьбе самих жителей.

- В Мосгордуме рассмотрели закон о бюджете на 2023 - 2025 годы. Благодаря поддержке мэра Москвы Сергея Собянина расходы на реновацию даже увеличены по сравнению с проектными параметрами, - дополнил Андрей Валуй. - Первый этап полностью выполняется, мы идем строго по графику. Финансовое обеспечение позволяет выполнить все эти планы. В целом по городу реализовано уже около 40% первого этапа программы реновации. А в четырех районах Москвы программа реализована полностью. Это районы Мосрентген, Сосенское, Молжаниново и Северный. Там жители уже полностью переселены.