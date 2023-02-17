Загрутдинов: В 2023 году в Коньково построят два жилых корпуса по программе реновации

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

На юго-западе столицы для участников реновации возводятся комфортные новостройки. Из них два жилых корпуса появятся уже в этом году на улице Введенского, владение 5 в Коньково. Как сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, в каждом из будущих монолитных зданий разместится по три секции. Дома поставят квадратом и благодаря этому у жителей появится закрытый и уединенный двор. Под ним обустроят одноуровневую автостоянку.

«Сейчас на площадке завершаются монолитные работы, - рассказал Загрутдинов. - Специалисты заняты также устройством фасадов, кладкой внутренних стен и монтажом внутренних инженерных систем».

КОНКРЕТНО

В жилом доме по проекту:

- фасады - из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных кирпичом, с металлическими корзинами под кондиционеры;

- остекленные лоджии;

- 418 квартир (однокомнатных – 135, двухкомнатных – 170, трехкомнатных - 113). Из них для маломобильных жильцов - шесть квартир с увеличенной шириной коридоров и специальной сантехникой. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- в каждой секции - вестибюль жилой части, лифтовой холл, колясочная, комната для дежурного с санузлом, места для хранения уборочного инвентаря, почтовые ящики и технические зоны, нежилые первые этажи;

- грузопассажирские лифты с визуальной и тактильной информацией;

- системы охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдение;

- входы в здания, полы вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах - в один уровень с поверхностью земли для удобства мам с колясками и маломобильных жильцов;

- около подъездов - плитка с шероховатой поверхностью для защиты от скольжения в любую погоду.

Внутри двора:

- три детские игровые площадки;

- зона для круглогодичных занятий спортом;

- места для тихого отдыха.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.

Подробнее о квартирах и домах для переселенцев: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/