Домогался учениц на уроках музыки: Актера из «Папиных дочек» обвинили в педофилии

На актера из «Папиных дочек» Махача Мухайдинова заведено уголовное дело за домогательства к школьницам Фото: кадр из фильма

В подмосковном Раменском задержали учителя музыки, которого обвиняют в педофилии. СК сообщает только возраст подозреваемого - 53 года. Однако журналисты выяснили, что речь идет об известном актере и музыканте.

Махач Мухайдинов сыграл почти в десятке различных сериалов. В том числе в «Папиных дочках» и «Моей прекрасной няне». А в 2000-х в течение пяти лет играл на бас-гитаре в знаменитой рок-группе «Земляне».

«По данным следствия, с июня 2022 по февраль 2023 года подозреваемый, находясь в помещении частной школы, во время проведения урока по музыке неоднократно совершал развратные действия в отношении нескольких учениц, не достигших 12-летнего возраста», - рассказала старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

Как стало известно, заявление на мужчину написала директор той самой частной школы - после того, как одна из девочек (ей всего 9 лет!) призналась, что педагог иногда делает на уроках.

- По ее словам, учитель музыки предлагал «изобразить настоящую артистку» - снять «лишнюю» одежду и «представить, будто ты выступаешь на сцене». Все это мужчина снимал на видео. Иногда трогал девочек, - сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах. - Всего аналогичные заявления написали родители трех младшеклассниц.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Наказание по ней - до 20 лет тюрьмы.

Следственный комитет сообщает, что мужчина арестован. Свою вину он признает.

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