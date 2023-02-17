С такой собакой и машина не нужна: удивительный метис из Подмосковья развивает скорость 40-50 км в час

Корреспондент KP.RU познакомилась с азами ездового спорта Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Вот это тормоз, вставай на него скорей, видишь, собаки бежать рвутся, - Алексей Борисович смотрит, как я честно наступаю ногой на железную панельку с зубцами внизу. Ими она вгрызается в снег, но, видимо, недостаточно. Рывок - нарты дергаются вперед. Мой инструктор, Алексей Борисович, кричит «Стой!» псы замирают. Обиженные.

СОБАКА КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ

Алексей Борисович Панков - президент Московской областной спортивно-кинологической Федерации ездового спорта, мастер спорта международного класса, чемпион Советского Союза. Занимался греблей, и тут 12 лет назад купил сыну Юре маламута. У Юры тяжелая форма аутизма, и вдруг он начал обращать внимание на собаку, между ними появилась особая связь.

Не всякая собака может стать ездовой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- До этого читали с женой в интернете, что сперва ты покупаешь маламута, потом – второго, после чего машина меняется на джип, квартира – на дом. Так и вышло, - смеется он. - Мы пошли дальше: я сперва на себе испробовал, что такое ездовой спорт, потом научил этому Юру, а после – мы создали Федерацию ездового спорта и начали приобщать к нему ребят из детских домов. Потом сформировали сборную, стали участвовать в чемпионатах России, пришли к канистерапии (когда собака используется для медицинской и социальной реабилитации), это направление ведет инклюзивный спортивный клуб «Шалопаи Севера».

Тренировать щенков начинают месяцев в пять, обучение длится примерно полгода. С года они уже участвуют в небольших соревнованиях, с двух – в большом спорте. Фото: Михаил ФРОЛОВ

УМНЫЙ ИЛИ ПОСЛУШНЫЙ

Не всякая собака может стать ездовой. Лабрадор, к примеру, - нет, это собака-компаньон, в спорте ей придется нелегко. А какая-нибудь гончая, русская борзая или курцхаар (немецкая легавая) – запросто. А еще лучше – метис разных пород. Ну и о маламутах, хаски и самоедах и так все знают. Тут главное научить собаку работать в шлейке.

Тренировать щенков начинают месяцев в пять, обучение длится примерно полгода. С года они уже участвуют в небольших соревнованиях, с двух – в большом спорте. Нужен ли для этого кинолог?

- Честно говоря, когда покупаешь такую собаку, скоро сам становишься кинологом, потому что знаешь ее лучше других, - объясняет Алексей Панков. – Вообще-то маламуты у кинологов считаются не поддающимися дрессировке, как и хаски. Но есть собаки умные, а есть послушные. Хаски и маламуты - непослушные, это факт. Они привыкли сами принимать решение, и с ними придется договариваться. Тут хозяину придется проявить терпение. Зато потом собака будет не только сама чувствовать трассу, но и четко следовать командам: влево, вправо, прямо, стоп. Самое главное – стоп, конечно.

С собаками мы поладили сразу: я хотела кататься, они - бежать. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЛЮБОПЫТСТВО ЕЗДЕ НЕ ТОВАРИЩ

Что ж, сказано - сделано. Знакомлюсь с Зеной, Зоей и Зеттой, 23 февраля этим маламутам исполнится по два года. Девочки сильные, нетерпеливые и любопытные.

Алексей Борисович показывает, как управлять нартами. Встаешь сзади (за нартами есть лыжи) и командуешь собаками. Команды «вперед» они ждут с таким нетерпением, что чуть не подпрыгивают. Так что поехать – не проблема. Если нужно войти в поворот, отклоняешься в сторону, второй ногой противоположную «лыжу» чуть отодвигаешь. Чтобы немного замедлиться - опускаешь резиновую платформу и одной ногой привстаешь на нее до получения нужного эффекта. Железная платформа - для экстренного торможения.

С собаками мы поладили сразу: я хотела кататься, они - бежать. Не учли мы зевак и других собак в округе. Прямо на повороте моя ездовая тройка решила, что им срочно нужно познакомиться с той-терьером за пределами трассы. Пока собаки разбирались между собой, кто пойдет знакомится первым, упряжка запуталась.

Алексей Борисович терпеливо все распутал. Маламутам сделал суровое внушение, мы поехали на второй круг и... встряли примерно в том же месте. На сей раз вместо той-терьера был мальчик. Видимо, чем-то очень вкусно пах.

Все это веселье, крутясь на месте, как волчок, наблюдает Райвэн - это пес весьма экзотической породы, который, по слухам, развивает скорость до 50-60 км в час. Фото: Михаил ФРОЛОВ

СКОРОСТНОЙ МЕТИС

Все это веселье, крутясь на месте, как волчок, наблюдает Райвэн - это пес весьма экзотической породы, который, по слухам, развивает скорость до 50-60 км в час.

- Это ездовой метис-грейстер, он выведен из трех пород: курцхаара, грейхаунда и пойнтера. Выводить их крайне сложно, поэтому каждый щенок стоит от 100 тысяч рублей и ждет своего спортсмена, - рассказывает чемпион России и мастер спорта по ездовому спорту Марина Булгакова. – Райвэну 2,5 года, он занимается с 3,5 месяцев, очень умный и выносливый. Скорость выше 40 км в час разовьет легко. Быстрее не пробовали, если честно.

Райвэн бегает и в упряжке. Но гораздо веселее ему с лыжником. Кстати, это тоже вид ездового спорта. Лыжник и собака действуют в паре: пес помогает человеку преодолеть крутые подъемы, а задача спортсмена - на ровных участках держать скорость, на которой комфортно бежать собаке. Зимой Райвэн бегает с хозяевами на лыжах и в упряжке, летом – рядом с велосипедом. Два в одном: и тренировка, и выгул в радость.

Ездовой спорт – недешевый. Одни нарты стоят от 40 тысяч рублей до полутора тысяч евро, и во всей России с десяток мастеров не наберется, кто их делает качественно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ЕЗДОВОГО СПОРТА

Ездовой спорт – недешевый. Одни нарты стоят от 40 тысяч рублей до полутора тысяч евро, и во всей России с десяток мастеров не наберется, кто их делает качественно. Лучшими считаются немецкого производства. Кроме нарт нужна еще оснастка – стоит она в районе 10 тысяч рублей. Спортивная амуниция для одной собаки – еще 5-7 тысяч. Если планируете кататься на лыжах, то и тут придется раскошелиться – более или менее качественный комплект стоит от 20 тысяч. Детям и подросткам правила предписывают еще и шлемы – вдруг вылетит с нарт на ходу.

- Так, а что будет если нарты перевернуться? - тут же уточняю я.

- Да ничего, снег же мягкий, - смеется Алексей Панков. – Гораздо хуже на ходу вылететь с них на повороте. Именно поэтому на спортивных трассах деревья окружают либо сеном-соломой, либо матами – чтобы травм не было.

Ну и самое главное – это собака. Маламуты и хаски стоят от 30 тысяч рублей, самоеды – 60-80, если видите собаку за «пятерку», то стоит призадуматься: все ли с ней в порядке?

Маламуты и хаски стоят от 30 тысяч рублей, самоеды – 60-80, если видите собаку за «пятерку», то стоит призадуматься: все ли с ней в порядке? Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГДЕ ЭТОМУ УЧАТ

Фиксированных цен на обучение ездовому спорту нет. Они зависят от того, учитесь ли вы с собакой или будете привозить на тренировки только ее, есть ли у вас нарты и лыжи или нет. Но за помощью можно обратиться в несколько клубов

- «Шапопаи Севера», Истринский район, +7-964-775-28-58

- «Хайк», Одинцовский район, +7-926-559-51-63 - Клуб Любителей Ездового Спорта «Симаргл», Лыткарино, Дзержинский