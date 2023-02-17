С крестом и клюшкой!

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве, на Красной площади, прошла финальная часть детского турнира по русскому хоккею на Кубок Патриарха. В столицу приехали девочки и мальчики со всей страны, чтобы на гламурном «ГУМ-катке» сыграть в наш, национальный хоккей, который иностранцы от зависти своей называют бенди, а спортивные чиновники «хоккеем с мячом».

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Маленький мячик на бесконечном ледяном поле чем-то напоминает шарики для игры в волшебный квиддич Гарри Поттера. Но у нас и своих сказок хватает. Турнир вот уже 13 лет проходит под патронажем Патриархии, сам Святейший Патриарх не раз становился гостем соревнований.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

А в этом году с детьми из Чечни (да, в этой республике теперь тоже играют в русский хоккей) и Луганска сыграла сборная Патриархии! Результаты этих товарищеских встреч, конечно, совершенно не важны. Куда важнее, что и представители духовенства и дети со всей страны и встретились, и пообщались, и еще раз убедились, что у отечественных видов спорта большое будущее.

Фото: Иван МАКЕЕВ