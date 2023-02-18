Захват заложников в цветочном магазине в Москве: что известно о ЧП

Полицию вызвал охранник соседнего магазина косметики при первых же признаков конфликта на улице. Фото: стоп-кадр видео

До конца рабочего дня оставалось два часа, когда Светлана (имя изменено, прим.автора) услышала выстрелы на улице. Пара минут - и к ней в цветочный залетели два мужчины. В руках одного из них был пистолет. Входную дверь закрыли. Светлана оказалась в заложниках.

Вызволяли ее полицейские. Вызвал их охранник соседнего магазина косметики при первых же признаков конфликта на улице.

- Изначально 17 февраля в 20.16 к нам поступила информация о стрельбе, - рассказали корреспонденту KP.RU в столичной полиции. - Наряд прибыл быстро, однако мужчины скрылись в магазине "Цветы".

К 12-этажке на ул.Таганской, 31/22 в считанные минуты съехались все спецслужбы. Заложницу освободили, девушка была вся в слезах, но жива и невредима

Ее обидчиков также задержали. По некоторым данным, они были пьяны - настолько, что даже стреляли в полицейских. Ночью их допрашивали следователи. Оружие изъято, следователи уже опубликовали видео, на котором видно пистолет, лежащий среди цветов. Откуда мужчины его взяли, предстоит выяснить следователям.

- Уголовные дела возбудили по статьям 206 "Захват заложников" и 317 УК РФ "Посягательство на жизнь правоохранительных органов", - сообщили в ГСУ СК России по Москве.

Сегодня разбирательство по этому делу продолжится. Мы следим за развитием событий.