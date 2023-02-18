В Москве сработает «проклятье выходных»: Метель, снежные заносы и сугробы, каких не было с начала зимы

Погода часто портится именно в конце недели Фото: Иван МАКЕЕВ

«Проклятье выходных» - хоть не официальный метеорологический термин, но синоптики вспоминают про часто. Потому что реальность такая: в рабочие дни стоит хорошая погода, светит солнце, сухо. А выходные картина за окном резко портится. Зимой налетает снег, летом дождь.

Так было в минувшие выходные: 11 и 12 февраля на Москву обрушился второй по мощи снегопад за всю зиму. Так будет и в эти, несмотря на то, что суббота началась с солнечной погоды. На Москву идут атмосферные фронты ненастного циклона. Он закрутился над Исландией, прошёл над Северным и Балтийским морями и уже добрался до средней полосы.

Синоптики Гидрометцентра России предупреждают: столицу и Подмосковье ждет снегопад, метель, снежные заносы на дорогах. Ненастье будет продолжиться всю ближайшую ночь, в воскресенье, 19 февраля, а также в ночь на понедельник. Днём в понедельник возможен небольшой снег.

Сильных морозов не обещают. В субботу до конца дня -5…-7, в ночь на воскресенье не ниже -8, а днем -3..-5 градусов. Но из-за пронизывающего ветра с порывами до 15 м/сек. на улице будет очень неуютно.

К утру понедельника, 20 февраля, сугробы вырастут до 40 сантиметров, считают в Московском метеобюро. С начала зимы таких в столице ещё не видели! Но до исторических рекордов нам ещё очень далеко - в конце февраля 1985 года в Москве сугробы высотой 64 см.

КСТАТИ

Почему погода портится именно в выходные

Что такое «субботнее проклятье», «проклятье выходных» или «синдром воскресеного похолодания»? Термины разные, но суть одна: погода часто портится в конце недели. Что обидно - в выходные же самое время ездить на природу и гулять в парках!

Случайность? Миф? Или все же закономерность?

Доминик Боймер и Бернхард Фогеля из Института метеорологии и климатических исследований (Карлсруе, Германия) в своё время задались этим вопрос всерьёз. Проштудировали данные наблюдений за погодой за 15 лет и опубликовали в журнале Geophysical Research Letters статью «Неожиданная периодичность климатологических переменных».

И да, все подтвердилось! Хорошая погода действительно чаще стоит в начале недели, а плохая - в конце. С понедельника по четверг, как правило, ясно. В пятницу сгущаются тучи. В субботу начинается дождь или снег.

- «Субботнее проклятие» действует по всему миру, - уверяет Доминик Боймер. - Скорее всего, такой ритм связан с влиянием человека на климат.

Итальянский климатолог Антонелло Пазини даёт более конкретное объяснение. За рабочую неделю в нижних слоях атмосферы над городом накапливается мельчайшая пыль. Ее частицы отражают и рассеивают солнечные лучи - холодает. А ещё частицы становятся центрами конденсации для влаги. Появляются облака, начинается дождь. В выходные меньше машин и других выбросов, воздух становится чище, и в понедельник возвращается хорошая погода.

У логичного вполне бы объяснения есть слабое место. Погода на уик-энд портится не только в городах. Но и там, где людей совсем мало иди вовсе нет. Например, в Альпах на высоте около 2500 метров, судя по исследованию Боймера и Фогеля.

У российских синоптиков - своя версия. Естественный синоптический процесс смены циклонов и антициклонов длится в среднем 5 - 6 дней. Скажем, в понедельник погоду в Москву определяет антициклон, у нас ясно и сухо. Ближе выходным на его место мчится циклон, обычно с Атлантики. Атмосферные фронты циклона приносят ненастье. К началу новой недели циклон уходит дальше на восток, и все повторяется.