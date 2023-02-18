Не нужны были деньги: зачем продавщицу цветочного магазина в Москве взяли в заложники

Преступники зашли внутрь цветочного магазина с оружием в руках и взяли в заложники продавщицу Фото: Александра БУДАЕВА

12-этажный жилой дом на ул.Таганской, 31/22 расположен прямо напротив Покровского ставропигиального женского монастыря. Место очень людное. Цветочных магазинов в округе (да что в округе - даже в этом же доме их два) полно - и не удивительно: люди несут цветы для святой Матроны Московской. Ведь здесь находятся ее мощи.

Но именно вывеска с красными буквами на белом фоне привлекла вечером 17 февраля внимание двух мужчин. Они зашли внутрь с оружием в руках и взяли в заложники продавщицу, которая находилась в тот момент в помещении.

Полиция прибыла быстро, но мужчины начали отстреливаться и ранили одного из стражей порядка. СМИ пишут, что под пулю попал начальник УГРО Москвы, однако в столичной полиции корреспонденту KP.RU эту информацию ни подтвердить, ни опровергнуть не смогли.

12-этажный жилой дом на ул.Таганской, 31/22 расположен прямо напротив Покровского ставропигиального женского монастыря. Фото: Александра БУДАЕВА

Несмотря на сопротивление, обоих мужчин скрутили, в отношении них сейчас возбуждены два уголовных дела - за захват заложников и за посягательство на жизнь полицейского. Когда следствие планирует выйти в суд с ходатайством об их аресте, пока неизвестно.

В округе только и разговоров теперь что об этом, но подробности произошедшего мало кто знает. Потерпевшая крайне неохотно говорит на эту тему. Однако цветочный магазин сегодня открылся.

Не смотря на вчерашнее ЧП торговая точка снова работает Фото: Александра БУДАЕВА

- Не страшно работать здесь после всего произошедшего? - спрашиваю я продавщицу, которая вышла на смену вместо вчерашней коллеги.

- А что делать? - философски пожимает плачами она. - Вообще-то места здесь тихие, сколько лет здесь работаю, никогда такого, не было, чтоб у нас на Таганке что-то случилось.

- И все же, говорят, на вашу напарницу напали...

- Да, было такое. Но они не угрожали ей. Крыша поехала просто.

- А что хотели-то? Это ограбление было?

- Да сами не знал, что хотели, - неохотно отвечает продавец. - Денег даже не просил. Цветы-то брать будете?

Что именно хотели нападавшие и в каком состоянии они были, выяснять теперь предстоит следствию.

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