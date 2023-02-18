Собянин рассказал, как московские специалисты помогают отладить работу городского транспорта в Луганске и Донецке

Московские специалисты делятся своим опытом и знаниями, помогая улучшить общественный транспорт новых территорий. Фото: Telegram-канал Сергея СОБЯНИНА.

Московские специалисты помогают развивать систему общественного транспорта в Луганске и Донецке, сообщил мэр Сергей Собянин. В своем Telegram-канале глава города рассказал, какие удобства, уже ставшие привычными для москвичей, сейчас внедряются в Луганске. Например, проезд в городе теперь можно оплатить картой «Тройка», а за движением автобусов - следить на карте в онлайн-режиме.

«Московские стандарты городского транспорта теперь в Луганске. Делимся нашим опытом и знаниями, помогая улучшать инфраструктуру новых территорий. Что изменилось: появились четыре маршрута (два в центре и два для удалённых районов) с контролем выполнения расписания и транспортной работы; запущено 50 современных низкопольных автобусов, которые доступны для маломобильных граждан, они оборудованы валидаторами, системой ГЛОНАСС, кондиционерами и системой информирования о маршруте и остановках, ходят по чёткому расписанию с 05:00 до 22:00; создана система диспетчеризации: теперь все автобусы можно контролировать на карте в онлайн-режиме», - написал Сергей Собянин.

По словам мэра, обучение у московских специалистов прошли более 100 водителей Луганска. Кроме того, на городском транспорте внедрили билетную систему Москвы, и проезд теперь можно оплачивать картой «Тройка», а счет пополнять через мобильное приложение в телефоне. Столичные специалисты помогли создать единый бренд Луганского транспорта, разработали удобную навигацию. В городе появился сайт, на котором можно посмотреть актуальные маршруты в Луганске, расписание, уточнить цены на проезд и способы оплаты.

На городском транспорте Луганска внедрили билетную систему Москвы, и проезд теперь можно оплачивать картой «Тройка». Фото: Telegram-канал Сергея СОБЯНИНА.

Аналогичные работы, сообщил Сергей Собянин, запланированы и в Донецке. После нововведений транспортная доступность улучшилась для более чем 50 тысяч жителей Луганска. Поездки в автобусах стали более быстрыми, безопасными и комфортными. В итоге пассажиропоток в городе вырос на 30%.

В ближайших планах – разработка новых маршрутов общественного транспорта Луганска. Автобусы собираются запустить во всех районах города. Кроме того, московские специалисты помогут грамотно организовать дорожное движение, чтобы снизить вероятность аварий на дороге до 80% и сократить время проезда автомобилей.

Напомним, Москва и Луганск стали городами- побратимами в июне прошлого года. Соглашение об установлении дружественных связей подписали Сергей Собянин и глава Луганска Манолис Пилавов. Тогда же Москва заключили соглашение о сотрудничестве с Донецкой Народной республикой.

«Город Москва окажет гуманитарную помощь в содействии восстановлению социальной, инженерной инфраструктуры двух городов – Луганска и Донецка. Мы наметили совместно планы по восстановлению, созданию здесь нормальной мирной жизни», - пообещал Сергей Собянин.

Столица оказывает помощь ДНР и ЛНР в социальной сфере, здравоохранении, образовании и культуре. Московские специалисты помогают восстанавливать дороги, водоснабжение, линии электропередач, школы, поликлиники, жилые дома и другие важные объекты.