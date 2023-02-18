"Меня отравили новичком": налетчики, которые взяли в заложницу цветочницу, рассказали свою версию событий

Андрей Сафронов оказался в стеклянной клетке в зале суда за то, что взял человека в заложники. Фото: Александра БУДАЕВА

Андрей Сафронов нервно трет руки. Ему 41 год, разведен, детей нет, судим за угрозы расправой ("Мы с той девушкой примирились в суде", - пояснит он позже), живет в бане на строящемся объекте в селе Воздвиженское Клинского района.

Андрей Сафронов оказался в стеклянной клетке в зале суда за то, что вечером 17 февраля со своим другом и коллегой по стройке Алексеем Горюнковым приехал в Москву с пистолетом (по предварительным данным, разрешение на оружие у него есть), взял в заложницы продавщицу цветочного магазина в Таганском районе, а когда ее попытались освободить полицейские, начал отстреливаться. По слухам, попал в руку высокопоставленному офицеру - начальнику уголовного розыска Москвы (официально в МВД и СК эту информацию на момент публикации подтвердить не удалось).

Андрею Сафронову 41 год. Фото: Александра БУДАЕВА

- Я не понимаю, что это было. Я эту женщину хорошо знаю, часто покупаю у нее цветы. Наверное, меня отравили! "Новичком"! Вот и руки облезают, видите? - Сафронов демонстрирует журналистам, как у него чешутся руки. - Весь бушлат им пропитан, кто-то опрыскал меня.

У его друга похожая похожая версия:

- Мне наркотики в еду или напитки подмешали! - заявил Алексей Горюнков.

Друг Сафронова Алексей Горюнков. Фото: Александра БУДАЕВА

Между тем, следствие считает иначе: мужчины злоупотребляют алкоголем, балуются наркотиками, официально нигде не работают и обитают в нежилом строении в селе. С учетом того, что обвиняются в весьма тяжких преступлениях (захват заложников и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), да еще и пострадавшую знают, следователи просили обоих арестовать на два месяца.

Цветочный магазин, где произошел захват заложницы, находится в центре Москвы, в людном месте. Фото: Александра БУДАЕВА

Конечно, оба возражали.

- Я не собираюсь бегать от следствия, - утверждал Горюнков. - Прошу назначить мне домашний арест - я давно не видел свою гражданскую супругу и детей (у него их двое: сыну 8, дочке 4. Прим.автора). Понимаете, я пять дней на стройке живу и всего два - дома. Соскучился по ним.

С продавщицей цветов Сафронов примирился в суде. Фото: Александра БУДАЕВА

Суд внимательно выслушал всех, но доводы следствия посчитал более весомыми. Поэтому принял решение арестовать обоих до 17 апреля.