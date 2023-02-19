15 человек задержали после ночной потасовки у кафе на юго-востоке Москвы

Все участники конфликта доставлены в ближайший отдел полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Московская полиция разбирается с участниками конфликта, который произошел в ночь на воскресенье на юго-востоке Москвы. Очевидцы позвонили в полицию около 03:30 - сообщили о стычке у кафе на Люблинской улице.

- Выехавшие на место патрульные установили, что между двумя группами мужчин произошел словесный конфликт, - рассказали KP.RU в пресс-службе столичной полиции. - Все участники конфликта доставлены в ближайший отдел полиции.

По словам источника в правоохранительных органах, до приезда полиции две хмельные компании успели несколько раз подраться. Но увидев машины с мигалками, остановились. Все задержанные оказались мигрантами из Средней Азии.

Сейчас сотрудники полиции проверяют их документы. Решается вопрос об оформлении на некоторых участников конфликта административных протоколов о мелком хулиганстве.