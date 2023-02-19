В февральские выходные погода удивит: Москву ждет 20-градусный мороз и оттепель до +4

Рекордные сугробы через несколько дней превратятся в лужи Фото: Иван МАКЕЕВ

Самые высокие сугробы нынешней зимы, самая сильная стужа с начала февраля и перепад температуры в 25 градусов - и все это в прогнозах синоптиков на ближайшую неделю.

Рекордные сугробы москвичи увидят уже в понедельник, 20 февраля. Снегопад, начавшийся в ночь на воскресенье, будет продолжаться и в первый рабочий день. В итоге наметет 40 - 41 см снега. С начала зимы столь мощного снежного покрова в Москве ещё не бывало. Хотя до исторических рекордов далеко: для сравнения, в конце февраля 1985 года в Москве высились 64-сантиметровые сугробы.

Во вторник погода начнёт меняться, предупреждают в Гидрометцентре России. На место снежного циклона из Исландии придёт антициклон с северного Урала. Метель стихнет, под утро подморозит до -14 градусов, днём -6…-8. В среду ночью уже -18 градусов, днём -10…-12.

Пик похолодания придётся на 23 февраля - первый из четырёх выходных дней на этой неделе. Ночная стужа окрепнет до -20 градусов, днём тоже холодно, -10…-12. И это будет самые сильные морозы с начала февраля. До сих пор финальный месяц зимы в Москве отличался теплом, его средняя температура на 4 градуса выше климатической нормы. Под занавес решил хлопнуть дверью.

В пятницу, 24 февраля, ночью ещё морозно, -17 градусов, а днём стремительно потеплеет до +1.

В субботу и воскресенье, на Масленицу, оттепель усилится до +4 градусов.