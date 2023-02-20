За месяц спасено четыре тысячи москвичей

В основе стандарта - единые медицинские алгоритмы, высокий профессионализм врачей и самое современное оборудование. Фото: Департамент здравоохранения города Москвы

В Москве внедряется новый стандарт экстренной помощи. Первым медицинским учреждением, где он был воплощен в жизнь, стал флагманский центр при Городской клинической больнице (ГКБ) им. В. В. Вересаева, который начал прием пациентов в январе 2023 года. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что за первый месяц работы во флагманском центре экстренная медицинская помощь была оказана около 4 тысячам пациентов.

НАПРЯЖЕННО, НО ВИДЕН РЕЗУЛЬТАТ

В основе нового стандарта экстренной помощи: единые медицинские алгоритмы, высокий профессионализм в командной работе, единый стандарт оснащения, передовые цифровые решения, единый стандарт организации и пациентоориентированный подход.

Главный врач ГКБ имени В. В. Вересаева Игорь Парфенов:

«Благодаря единым медицинским алгоритмам, разработанным по каждому экстренному случаю, все врачи и средний медперсонал флагманского центра четко знают, что и в какой последовательности должны делать. Это позволяет добиться максимально быстрого и слаженного выполнения медицинских манипуляций. Мы видим, что уровень подготовки и квалификации наших сотрудников соответствует поставленным задачам. Нам нравятся комфортные условия, новое высокотехнологичное оборудование, использование мультидисциплинарного подхода и цифровых решений - в частности, системы оценки состояния пациентов «Триаж». А самое главное, что коллективу нравится работать. Интенсивно - да, напряженно - да, ответственно - да, но мы видим результат и понимаем, что используем самые современные технологии».

Важно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЕВРОПЕЙСКИЙ УРОВЕНЬ

За первый месяц 20% пациентов флагманского центра были направлены по красному потоку, поскольку нуждались в реанимационной помощи. Около 45% пациентов на момент поступления во флагманский центр находились в состоянии средней тяжести, еще 35% были в удовлетворительном состоянии: их направляли в смотровые желтой и зеленой зон. Среднее время пребывания пациентов во флагманском центре составляет 2 часа до окончательной постановки диагноза.

«Утром я проснулся, почувствовал боль и жжение в груди, но все равно поехал на работу. На работе мне стало хуже, вызвал скорую помощь, и меня привезли сюда. Провели необходимую диагностику и приняли решение делать ангиопластику, - рассказал 64-летний пациент Евгений. - Операцию мне сделали уже буквально через полчаса после того, как привезли. Все, кого я встретил здесь, приятно шокированы теми высотами, которые достигнуты. Я в свое время ездил во Францию. И это здание - европейский уровень, а то и выше».

Строительство флагманских центров - ключевой элемент программы повышения оперативности и качества медицинской помощи пациентам, состояние которых требует экстренного вмешательства. Всего в Москве появится шесть флагманских центров на базе крупнейших многопрофильных стационаров. В марте прием пациентов начнет флагманский центр при Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. В течение 2023 года запланировано открытие еще четырех подобных учреждений: при ГКБ им. С. П. Боткина, ГКБ № 15 им. О. М. Филатова, ГКБ им. В. М. Буянова и ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова. Каждый флагманский центр сможет принимать до 200 неотложных пациентов в день, а в случае экстренной необходимости - до 300.