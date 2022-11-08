Компания «ЕвроХим» обновила парк техники своего предприятия в Волгоградской области

Российские комбайны «Урал» хорошо зарекомендовали себя в руднике «ЕвроХим-ВолгаКалия». Фото: Юрий ШАМИН

Техника показала себя с самой лучшей стороны. Как результат в 2022 году был заключён контракт на поставку еще четырёх «Уралов». Уже в конце сентября горнорабочие Гремячинского горно-обогатительного комбината спустили в рудник восьмой по счёту проходческо-очистной комбайн «Урал-20Р», а в октябре объём попутной добычи руды составил 18 тысяч тонн. 30 октября начался спуск в рудник девятого комбайна. В ноябре запланированы работы по сборке и перегону в забой, а в начале декабря комбайн будет запущен в работу.

На предприятии отмечают, что комплектование рудничного парка техники ведётся с опережением графика: планами на 2022 год было предусмотрено использование семи комбайнов, фактически в руднике Гремячинского ГОКа уже работает восьмой, причем через месяц приступит к работе девятый «Урал»!

Подземный гигант общей массой около 110 тонн и длиной более 12 метров оснащён сложными агрегатами и отбойными устройствами - электрическая и гидравлическая системы, средства пылезащиты и бурения шпуров предназначены для проведения очистных работ в камерах и проходки выработок по пластам калийных руд.

Ответственная и трудоёмкая работа по запуску каждого комбайна длится до 35 дней. Сначала специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» спускают в рудник отдельные узлы и агрегаты. Потом, на глубине более километра под поверхностью земли, все детали собирают в единый комплекс, проводят монтаж, наладку и запуск комбайна. Затем этот комбайн, как и другие комбайны этого типа, работающие в руднике Гремячинского ГОКа, подключают к сети Wi-Fi. По беспроводной локальной сети осуществляется мониторинг состояния техники, что способствует повышению её надежности и производительности, снижению производственных потерь. Полученная информация используется также и для имитационного моделирования добычных и проходческих забоев с целью управления равномерностью транспортировки руды на скиповой ствол.

В целом сейчас в руднике Гремячинского ГОКа работают более 60 единиц техники, в числе которой погрузочно-доставочные машины, буровые установки, комбайновые комплексы, самоходные вагоны, задействованные для дальнейшего строительства подземных камер и пластовых выработок, протяженность которых уже превышает 80 километров.