«Главное - заслужить доверие жителей»: лучший участковый Москвы рассказал о том, как меняется преступность

Михаил Суворов претендует на звание Народного участкового

После университета пошел на срочную службу, попал во внутренние войска, три года подряд проходил по Красной площади на парадах в составе Парадного полка дивизии имени Дзержинского. А потом пришел на работу в милицию. С 2016 года Михаил Суворов служит участковым уполномоченным в Ховрино.

С тех пор прошло шесть лет.

- Чаще всего дело приходится иметь с бытовыми конфликтами и жалобами супругов друг на друга, - рассказывает старший участковый уполномоченный полиции ОМВД МВД России по району Ховрино г. Москвы Михаил Суворов. – Бабушки часто сообщают о наркоманах и закладчиках. Так же возбуждаются уголовные дела по факту фиктивной поставки на миграционный учет, причем занимаются этим не только мигранты, но и приезжие из других регионов, которым не у кого «прописаться», но очень нужно определить ребенка в детский сад или школу.

Раскрывать кражи в последнее время полицейским все чаще помогает система распознавания лиц. Но камеры – это все же еще не все. Без доверия жителей района участковому – не обойтись.

С 2016 года Михаил Суворов служит участковым уполномоченным в Ховрино.

- Не так давно был случай: звонит мне бабушка с моего участка. Говорит, что кто-то позвонил ей от моего имени и попытался убедить в том, что мошенники пытаются присвоить ее 700 тысяч рублей. А чтобы спасти деньги, нужно отдать их «доверенным» людям. Прежде, чем скидывать с балкона деньги, как ее просили, бабушка решила на всякий случай набрать номер с моей визитки, - вспоминает Михаил Суворов. – Конечно же, звонил ей не я. Но благодаря профилактической беседе с пенсионеркой мне все же удалось предотвратить преступление.

Недавно в семье Михаила Суворова стало на одного полицейского больше – его супруга Юлия, которая до этого много лет мечтала работать в ОВД, поступила-таки не службу в миграционный отдел. А шестилетний сын Игнат уже сейчас обещает: вот вырасту, и буду как папа с мамой – полицейским!

Михаил Суворов участвует в конкурсе «Народный участковый», который МВД России и «Комсомольская правда» проводят уже несколько лет подряд. Участвуют в нем лучшие претенденты со всей страны. Голосование проводится с 1 по 10 ноября на сайте KP.RU. 17 ноября, в День участковых уполномоченных полиции, объявят имя победителя.