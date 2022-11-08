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8 ноября 2022 10:33

«Главное - заслужить доверие жителей»: лучший участковый Москвы рассказал о том, как меняется преступность

Михаил Суворов претендует на звание Народного участкового
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Михаил Суворов претендует на звание Народного участкового

Михаил Суворов претендует на звание Народного участкового

После университета пошел на срочную службу, попал во внутренние войска, три года подряд проходил по Красной площади на парадах в составе Парадного полка дивизии имени Дзержинского. А потом пришел на работу в милицию. С 2016 года Михаил Суворов служит участковым уполномоченным в Ховрино.

С тех пор прошло шесть лет.

- Чаще всего дело приходится иметь с бытовыми конфликтами и жалобами супругов друг на друга, - рассказывает старший участковый уполномоченный полиции ОМВД МВД России по району Ховрино г. Москвы Михаил Суворов. – Бабушки часто сообщают о наркоманах и закладчиках. Так же возбуждаются уголовные дела по факту фиктивной поставки на миграционный учет, причем занимаются этим не только мигранты, но и приезжие из других регионов, которым не у кого «прописаться», но очень нужно определить ребенка в детский сад или школу.

Раскрывать кражи в последнее время полицейским все чаще помогает система распознавания лиц. Но камеры – это все же еще не все. Без доверия жителей района участковому – не обойтись.

С 2016 года Михаил Суворов служит участковым уполномоченным в Ховрино.

С 2016 года Михаил Суворов служит участковым уполномоченным в Ховрино.

- Не так давно был случай: звонит мне бабушка с моего участка. Говорит, что кто-то позвонил ей от моего имени и попытался убедить в том, что мошенники пытаются присвоить ее 700 тысяч рублей. А чтобы спасти деньги, нужно отдать их «доверенным» людям. Прежде, чем скидывать с балкона деньги, как ее просили, бабушка решила на всякий случай набрать номер с моей визитки, - вспоминает Михаил Суворов. – Конечно же, звонил ей не я. Но благодаря профилактической беседе с пенсионеркой мне все же удалось предотвратить преступление.

Недавно в семье Михаила Суворова стало на одного полицейского больше – его супруга Юлия, которая до этого много лет мечтала работать в ОВД, поступила-таки не службу в миграционный отдел. А шестилетний сын Игнат уже сейчас обещает: вот вырасту, и буду как папа с мамой – полицейским!

Михаил Суворов участвует в конкурсе «Народный участковый», который МВД России и «Комсомольская правда» проводят уже несколько лет подряд. Участвуют в нем лучшие претенденты со всей страны. Голосование проводится с 1 по 10 ноября на сайте KP.RU. 17 ноября, в День участковых уполномоченных полиции, объявят имя победителя.

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