В новом комплексе центра имени Логинова завершен монтаж тяжёлой медтехники

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

На востоке столицы продолжается создание нового лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени Логинова. Напомним, его возводят около действующего корпуса.

«Здание готово на 95 процентов, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - В самом центре специалисты уже завершили механический монтаж тяжёлого медицинского оборудования, в том числе монтаж оборудования ангиографической операционной».

По его словам, в комплексе началась пусконаладка системы вытяжной вентиляции.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, в свое время мы отказались от реконструкции старых корпусов и приняли решение построить новый современный корпус площадью 75 тысяч квадратных метров, - добавил глава ведомства. - Учреждение по своим функциональным параметрам станет уникальным, не имеющим аналогов в России: в одном месте онкологические пациенты смогут получить все виды медицинской помощи — от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации».

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

КОНКРЕТНО

Новый лечебный комплекс будет таким:

- 570 коек, в том числе 422 койки круглосуточного стационара, 38 коек реанимации и интенсивной терапии, 20 коек отделения кратковременного пребывания, 60 мест дневного терапевтического стационара и 30 мест дневного химиотерапевтического стационара;

- крытые переходы, соединяющие новое здание с действующими корпусами;

- уникальное технологическое оснащение, позволяющие проводить ранее недоступную здесь пациентам лучевую терапию;

- более 40 тысяч единиц оборудования - современные КТ- и МРТ-аппараты, ангиографические установки, рентген-комплексы, аппараты для проведения позитронно-эмиссионной и однофотонной эмиссионной компьютерной томографии и прочая медтехника;

- комфортные условия пребывания и работы.;

- в палатах - многофункциональные кровати с электроприводом и кнопками вызова медперсонала, а также система кондиционирования и вентиляции, душ и санузел;

- специальные комнаты, где можно будет побеседовать с врачами, а также уютные зоны ожидания.