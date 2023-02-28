Взаимовыгодный результат: девелоперы стали браться за социальные объекты и решать городские проблемы

Современную экономику сложно представить без тесного сотрудничества государства и бизнеса. Это необходимый и очень важный элемент рыночной экономики, показатель благосостояния общества и самый действенный способ решения задач, повышающий уровень жизни россиян.

Частно-государственное партнерство (ЧГП) в нашей стране - направление молодое и перспективное. Например, девелоперы все чаще готовы инвестировать в масштабные и амбициозные проекты, улучшая качество жизни в городе. Один из примеров такого сотрудничества - первый спортивный объект по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в Басманном районе.

Спортивный центр появится в Центральном административном округе Москвы, на территории ЖК MYPRIORITY Basmanny. В будущем здесь смогут заниматься спортом жители как самого комплекса, так и всего района. А еще 70 рабочих мест станут доступны для соискателей. Но особенность проекта далеко не только в социальной значимости, хотя этого не отнять, а в том, на каких условиях он будет возводиться.

Это как раз яркий пример взаимовыгодного сотрудничества государства и бизнеса. ГК «Гранель» вложит в строительство около 479 миллионов рублей, а взамен получит поддержку столицы в земельных вопросах.

От подобного сотрудничества выигрывают сразу три стороны. Для жителей ближайших домов плюсов сразу два: во-первых – решится вопрос досуга, во-вторых, улучшится инфраструктура и ценники на жилье пойдут вверх. Город получит свою выгоду – крупный социальный объект и новые рабочие места, а бизнес – дополнительное преимущество для своего проекта в виде финансовой поддержки со стороны государства.

- Есть еще один плюс для всех москвичей. Благодаря программе снижается нагрузка на транспортные сети (так как люди будут работать и тренироваться рядом с домом), уменьшается автомобильный трафик, в результате чего создается качественная городская среда. Так обеспечивается комплексное развитие Москвы в целом и отдельных районов столицы в отдельности. Социальная значимость проекта очевидна, – пояснил первый вице-президент компании Александр Кушнарев.

Программа МПТ запущена в столице в 2020 году, она направлена на решение проблемы маятниковой миграции, снижение трафика и разгрузки общественного транспорта.

Участие в таких проектах является определенным вызовом для современного бизнеса и далеко не каждый решается его принять. Но готовность двигаться в этом направлении не может не радовать и не повышать градус доверия потенциального покупателя, который осознает, что «о нем думают и заботятся».

Провести параллели несложно: сегодня возводится новый спорткомплекс, детский сад или школа, а завтра человек получает жилье в качественно новой среде. Ведь современная недвижимость давно перестала ассоциироваться просто с крышей над головой.

Современный дом - это архитектура, уровень отделки входных групп, инженерные решения, без внедрения которых жилье кажется даже устаревшим. Подземный паркинг, «двор без машин», функциональные зоны отдыха и детские площадки – всем этим требованиям полностью соответствует жилой комплекс, на территории которого будет построен новый спорткомплекс.

Москва сделала огромный шаг вперед в развитии общественных пространств, и девелоперы не могут оставаться в стороне. Сегодня концепция благоустройства не ограничивается магазинами, качелями и скамейками во дворе. Придворовая территория становится настоящей архитектурной единицей, идеально перекликаясь с историей места и стирая границы пространств.

Новый комплекс обещает стать местом притяжения Басманного района еще и потому, что идеально подойдет по духу старой Москве. А все потому, что проектированием общественных пространств занималось известное архитектурное бюро UNK landscape, а это знак качества. Первым делом специалисты изучили характер окружающего пространства.

Басманный - один из старейших районов Москвы, со своей историей, атмосферой, индивидуальностью. Покупатели высококлассного жилья ценят исторический бэкграунд района – здесь когда-то была знаменитая Немецкая слобода, здесь родился Александр Пушкин – его и крестили рядом, в знаменитом Елоховском соборе. Сюда хочется возвращаться. Приятно прогуливаться среди сохранившихся купеческих и дворянских особняков или по старинной липовой аллее в парке.

Архитектурное разнообразие – одна из главных «фишек» района, здесь можно увидеть все – от классики до конструктивизма и неоготики.

Все это нашло свое отражение в жилом комплексе. Индивидуально разработанные элементы благоустройства двора отсылают к ярким архетипам района, связывая прошлое и настоящее. Это сделано для того, чтобы избежать эффекта «телепортации» при переходе с улицы во двор.

Свой мини-ландшафтный парк, тематические зоны для игр, событийная зона с сухим фонтаном, амфитеатром, шахматными столиками и качелями под навесом сделают двор по настоящему своим, ведь дом может не ограничиваться входной дверью.

Так в тесном сотрудничестве и партнерстве создается город, где каждому комфортно жить. И хочется надеяться, что в будущем эти тенденции сохранятся.