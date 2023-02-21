Отмечаем Масленицу вместе!

Фото: Агентство городских новостей "Москва"

- Мне понравилось. Кузнецом хочу быть! - серьезно так говорит отцу мальчишка лет семи, который только что от души обстучал молотком раскаленную докрасна поделку. Под присмотром мастера, конечно, обстучал.

Взрослые хохочут. Мимо пробегает группа ребят чуть постарше давешнего «кузнеца». За ними едва поспевают родители.

- А теперь на карусель!

Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

ПРАЗДНУЕМ ЯРКО И ВЕСЕЛО

Вроде, и будний день, а гуляющих много! Дети и взрослые кружатся на сказочных белых лошадках, приятная ненавязчивая музыка играет, иллюминация, цветные домики-шале… В столице с 17 по 26 февраля проходит традиционный уличный фестиваль «Московская Масленица» - одновременно на 23 площадках. Три из них находятся в центре (Тверская площадь, площадь Революции, парк Горького), а остальные в округах.

Масленицу, как праздник приближения весны, за которым следует Большой пост, уже много веков отмечают ярко, сытно и весело. В Москве народные гуляния будут продолжаться до конца нынешней масленичной недели. Для горожан и гостей столицы приготовили множество различных активностей - театрализованных представлений со скоморохами и народными играми, концертами фольклорных ансамблей. На 19 площадках работают катки с теплыми раздевалками и прокатом инвентаря.

Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

На Тверской, например, все желающие могут поближе познакомиться с профессией кузнеца.

Атмосферно! Дяденьки-кузнецы, облаченные в средневековые одежды, вручную раздувают горн. Рядом - лавка с поделками. Особой популярностью в качестве сувениров пользуются кованные фигурки животных и однозубые вилки (наши предки пользовались такими еще до изобретения современных вилок, в веках этак XIV-XV).

БЛИННАЯ КАРТА РОССИИ

Но самые популярные зоны фестиваля - шале, где проводятся мастер-классы. (Полное расписание - на сайте «Московских сезонов»). Сеансы проводятся каждый час и пока педагоги готовят площадку после очередной группы, у дверей быстро вырастает очередь из мальчишек, девчонок, а также их родителей. И такая картина - на всех 23 площадках.

- Мы рассказываем детям о традиционных промыслах разных регионов России, - говорит преподаватель мастер-классов Мастерской солнца на Площади Революции Виталия Сучкова. - Не просто рассказываем, а учим разукрашивать деревянные сувениры - свистульки, матрешки и ложки в разных техниках. Вот, например, сувениры в цветах гжели. Вот хохлома. А это, как вы понимаете, палех.

Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Узоры у детей на первый раз получаются порой причудливые. Но главное, что по лицам видно - нравится! (К слову, все поделки для росписи выдают бесплатно и их с собой можно унести).

Ребятам постарше и взрослым больше нравятся кулинарные мастер-классы (всего их за время фестиваля проведут около 2 тысяч!). Конечно, какая же Масленица без своего главного символа - блинов. На площадках фестиваля по блинам можно изучать географию России. Начать с традиционный русских, затем попробовать мордовские пачаты или удмуртские табани, или блины с разными начинками, как их готовят, например, на Дальнем Востоке или в Донецке. Всего - более 50 видов блинов на любой вкус.

Впрочем, это только начало. Главные гуляния московского масленичного фестиваля впереди. Самые яркие события пройдут во второй половине недели - в «длинные выходные».

Полное расписание разных площадок можно заранее посмотреть на сайте moscowseasons.com.

Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Поздравить с 23 февраля защитников Отечества

А еще на всех площадках масленичных гуляний (за исключением площади Революции) работают шале сбора подарков для участников специальной военной операции. Их несложно найти по вывескам «Москва помогает».

- Принимаем то, что особенно востребовано среди бойцов в зоне СВО, - рассказывает волонтер Данила из домика добра на Тверской площади. - Это чайные наборы, термобелье, носки, перчатки и варежки, средств личной гигиены для мужчин.

Также до 26 февраля на всех площадках проводятся мастер-классы по созданию открыток для настоящих защитников Отечества, а на Пушкинской набережной в парке Горького открыта видеостудия, где любой желающий может записать видеообращение к российским солдатам в зоне СВО.