Игрушки для взрослых: креативный тандем представил стереотипных человечков, которые обитают на выставках современного искусства

Фото: telegram-канал Nidgus

Московский художник с псевдонимом Nidgus (настоящее имя он не раскрывает) вместе с коллегой по цеху Сергеем Рожиным выпустил новый набор игрушек. Вроде солдатиков и кукол, которыми играют дети. Только у творческого тандема «челабурики» получились ироничными. Все фигурки олицетворяют типичного посетителя выставки современного искусства.

— При желании уйти от прошлых стереотипов о совриске («современное искусство», термин искусствоведов — Ред.), придав персонажам реалистичность, мы сталкивались с появлением новых стереотипов. А если мы кого-то забыли, то смело можете напомнить нам и окружающим о них, — высказался автор в своем telegram-канале.

Есть нюанс: купить игрушки не получится. Они существуют только в качестве картинок-прототипов. Вот какие типажи представили авторы.

1. Светская дама. Дорогая сумочка, последний «айфон» и полотно «Звездная ночь» Винсента Ван Гога. Эта работа нидерландского живописца настолько растиражирована массовым искусством и коммерсантами, едва ли не стала синоним «мещанского» вкуса.

Фото: telegram-канал Nidgus

2. В пику женщине светской — женщина отрицающая. Посетительница в бахилах и пакетом с рынка пришла на выставку, чтобы увидеть на выставке что-то красивое, а не вот это ваше современное искусство.

Фото: telegram-канал Nidgus

3. В галерее можно встретить и другой типаж — «студентки-искусствоведки» (в смысле искусствоведа, но ох уж эти феминитивы!) У дамы в шоппере бутылка винишка, модный блокнот и научный томик.

Фото: telegram-канал Nidgus

4. Один из самых острых типажей — современный художник. Его сопровождают красноречивые аксессуары: палки и улыбающаяся фекалия.

Фото: telegram-канал Nidgus

5. Официант разливающий, без которого не мыслится ни одно открытие по-настоящему светского мероприятия, коим и является открытие выставки совриска.

Фото: telegram-канал Nidgus

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