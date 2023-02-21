«Россия обязательно победит и продолжит свое развитие»: Сергей Собянин о задачах, которые поставил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о задачах, поставленных Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Москвы в ближайшее время подпишет указ, который направлен на поддержку участников СВО и их семей. Кроме того, столица продолжит заниматься развитием транспорта, промышленности, здравоохранения и в целом повышать качество жизни горожан. Об этом в своем telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин по итогам послания главы государства Федеральному собранию. Публикуем слова мэра полностью.

«В своем послании Президент России Владимир Владимирович Путин подвел итоги нынешнего сложного периода в жизни страны, дал оценку работе всех органов власти.

Очень важны теплые слова благодарности в адрес всех без исключения участников Специальной военной операции: военнослужащих, мобилизованных, добровольцев, военных медиков, гражданских специалистов, которые сегодня сражаются за суверенитет и безопасность нашей страны.

Задача, поставленная Президентом, – окружить всех участников СВО и их семьи максимумом заботы и внимания, помочь как можно быстрее вернуться к мирной жизни – будет, безусловно, выполнена. В ближайшее время я подпишу соответствующий указ.

Боевые действия на Украине пока еще продолжаются. И, возможно, кому-то кажется, что сейчас не время строить планы на будущее. Но, как мы слышали, Президент послал прямо противоположный сигнал. Владимир Владимирович сформулировал задачи на долгосрочную перспективу – по развитию транспортной инфраструктуры, промышленности, образования, здравоохранения, повышению качества жизни граждан.

Это значит, что, несмотря на все сложности, Россия обязательно победит и продолжит свое развитие».

Ранее в Москве под аплодисменты открыли новое электродепо, которое будет обслуживать поезда Большой кольцевой линии. Строители начали прокладывать первый участок будущей «Троицкой» ветки метрополитена.

«Комсомолка» также собрала главные тезисы послания Владимира Путина Федеральному Собранию. Слова главы государства были адресованы не только к депутатам и политическим элитам, а вообще всем жителям страны. Президент объявил о дополнительной индексации МРОТ и дальнейшем претворении задач нацпроектов.

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Послание Владимира Путина Федеральному собранию обещало быть особенным. Последний раз президент обращался с ним к депутатам и сенаторам почти два года назад. Но понятно, что слова главы страны будут адресованы не только парламентариям, но и всем жителям.(подробнее)