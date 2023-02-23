Билетная мафия, в которую входил актер из «Дневного Дозора», выкачала у клиентов 1 млрд рублей

На «Щелкунчика» в Большой театр билеты именные, и их можно купить онлайн. Но люди предпочитают стоять в очереди. Фото: Андрей АБРАМОВ

Один - в СИЗО, двое - в бегах, еще двое - под подпиской о невыезде. В Москве стартовал судебный процесс по громкому делу «билетной мафии», которая зарабатывала на перепродаже билетов в ведущие театры Москвы и Петербурга.

Как была устроена эта подпольная империя и на какие суммы надували желающих сходить на премьеры Большого и Мариинки?

Дороже в 3 - 4 раза!

- Я уже восемь часов в очереди за билетами стою! - возмущается на камеру москвичка Анна Романова. - Хочется спать. Замерзла. Но уйти не могу. Обещала детям, что свожу их на сказку!

Конец ноября 2022-го. У Большого театра (БТ) - длинная «колбаса» из укутанных до бровей людей. Места в очереди занимают с вечера, а само движение начинается в 10 часов утра, когда открываются кассы. Такой ажиотаж случается каждый год, когда стартуют продажи билетов на традиционные новогодние спектакли легендарного «Щелкунчика». И в 2021-м так было. И раньше.

«Щелкунчик» с прекрасной музыкой Чайковского - это бренд. Сводить на него детей или самому сходить (и потом, конечно, похвастаться в соцсетях) - признак достатка и определенного культурного уровня. Потому и ажиотаж.

Но какой смысл в наш-то век передовых технологий топтаться в очереди, если все что угодно можно купить через интернет?

- В первые дни билеты продают только в кассах Большого театра и лишь затем - на сайте. Причем их по датам разбивают на несколько слотов и выбрасывают не все сразу, - объясняет Анна. - Если не купишь сам, билеты на хорошие места окажутся у перекупщиков, и взять их потом можно будет только за три цены. На сайте уже мало что останется...

По словам женщины, половина текущей очереди, если не больше, - те самые «перекупы». Конечно, БТ старается бороться с этой многолетней проблемой. Например, билеты уже давно только именные. И больше четырех в одни руки купить невозможно (для этого нужно предъявить документы на себя, супругу(-а) и двоих детей). Но спекулянты запросто обходят этот барьер. И билеты появляются на сайтах бесплатных объявлений с сумасшедшими накрутками (например, купленный за 5 тысяч билет на фоне ажиотажа вокруг «Щелкунчика» может быть оценен и в 15 тысяч, и в 20). Дельцы встречаются с покупателем у Большого, проходят с ним в кассу, где и происходит переоформление билета на другое лицо. Такая процедура прописана в законе. Театр ее запретить не может.

- Вот и получается, что либо сам стой, либо отдавай какие-то нереальные деньги аферистам, - резюмирует Анна.

Впрочем, физические перекупщики - лишь вершина айсберга. Куда большие суммы вертятся у мошенников, которые работают через интернет. Разгромленная силовиками одна отдельно взятая билетная мафия - именно из их числа.

Подпольная империя

- Поначалу это была обычная легальная фирма, которая с небольшой накруткой торговала билетами на спектакли и спортивные матчи, - рассказывает источник в правоохранительных органах.

Компанию в 2013 году основали два товарища - Андрей Хартанюк и Алексей Куринов. Хартанюк отвечал за привлечение денег для раскрутки бизнеса, а Куринов, программист по профессии, взял на себя техническую часть проекта - создал сайты и управлял их работой. В течение следующих четырех лет они были одной из десятков (если не сотен) компаний, торгующих в качестве контрагентов билетами на массовые мероприятия.

- Но потом Хартанюк придумал, как на этом рынке зарабатывать в десятки раз больше, - продолжает наш собеседник.

По версии следствия, именно Хартанюк поручил Куринову создать точные копии официальных сайтов самых популярных очагов культуры России - Большого, Малого, Мариинского театров, Консерватории имени Чайковского и так далее. Например, официальный сайт Мариинки - mariinsky.ru, а для своих фальшивых страничек мошенники купили похожие доменные имена - mariinskii.com и mariinskiy-theatre.com. Много ли людей при переходе по ссылке обратят внимание на пару изменившихся букв?

При этом деляги проплачивали поисковым системам, чтобы при запросах в верхней части поиска выплывали именно их странички.

- Бизнес состоял в том, что на сайтах-клонах выставлялись реальные билеты, уже купленные у театра, но по каким-то невероятным ценам, - говорит источник. - Например, билет на тот же «Щелкунчик» в Большом приобретался за 20 тысяч, а на сайте был уже 600 тысяч. И ведь покупали!

Подпольная империя росла и развивалась. На пике в ней работали в качестве операторов кол-центров и технических сотрудников до 150 человек! Многие, к слову, даже не подозревали, что участвуют в каких-то махинациях - думали, это обычная фирма-агент, торгующая билетами. В руководстве билетной мафии было шесть человек. Например, мама Андрея Хартанюка отвечала за создание фирм-однодневок (так пытались избавляться от финансовых следов деятельности) и обналичивание приходящих на счета денег. Еще несколько женщин возглавляли компании, которые входили в этот «холдинг», и участвовали в распределении барышей.

Многих зрителей привлекает в балете не только красота музыки и танца, но и возможность выложить фото в соцсетях, послав окружающим сигнал: «Я человек культурный и достаточно обеспеченный, чтобы ходить по театрам». Фото: Дамир ЮСУПОВ/Большой театр

Один из главарей скрылся

Подпольный бизнес на билетах процветал в течение четырех лет, через скороспелые фирмочки ловкачи прокачали около 1 млрд рублей. Жулики чувствовали себя так вольготно, что даже офис снимали в старинном здании через пару домов от Петровки, 38, где до сих пор находится московская полиция!

Но в 2020 году ушлыми ребятами заинтересовался Следственный комитет. Началось все с Мариинского театра. Туда начали поступать жалобы от зрителей: «Вы совсем оборзели? Вас же государство субсидирует. Почему билеты на концерты продаются по 50 - 70 тысяч рублей?» В Мариинке отнекивались: таких цен на не самые престижные места там отродясь не было. Так и всплыли эти фальшивые сайты.

Андрей Хартанюк с матерью успели скрыться. Они в международном розыске. А вот программист Алексей Куринов задержан. Его сейчас судят в Тверском суде Москвы вместе с двумя бывшими помощницами. Участникам билетной мафии предъявлены обвинения в мошенничестве (это до 10 лет тюрьмы) и «незаконном использовании средств индивидуализации товаров» (то бишь за копирование чужих сайтов - до 6 лет).

КОНКРЕТНО

Самые популярные мошеннические схемы с билетами

1. Консьерж-сервисы

- Создаются сайты, на которых с большими наценками перепродаются билеты на спортивные, зрелищные и культурные мероприятия, - объясняет «КП» операционный директор компании Group-IB (занимается расследованием киберпреступлений) департамента Digital Risk Protection Владимир Калугин.

Часть таких сайтов имитирует сайты театров или концертных площадок. Часть - создают собственный дизайн. Билеты покупатель действительно получает. Но по завышенным ценам.

- Эти сайты агрессивно продвигаются в поисковых сервисах, - продолжает эксперт. - Из-за пробелов в законодательстве деятельность консьерж-сервисов нельзя назвать полностью незаконной. Да, некоторые из них нарушают права на бренд, но прямого мошенничества в их действиях нет.

При этом перекупщикам вообще предусмотрена только административка: фирму в лучшем случае заставят заплатить штраф.

Как не стать жертвой

- Пользуйтесь проверенными агрегаторами по продаже билетов и официальными сайтами площадок.

- Посмотрите «подвал» сайта. Там может мелкими буквами сообщаться, что это «консьерж-сервис», «посредник» или «агент».

- Проверьте через поисковые сервисы номер телефона, указанный на сайте. Если он раньше использовался другими организациями - это тревожный звоночек.

2. Фишинг (подделка сайтов)

Фальшивые билетные сайты (и концертные, и продающие, например, путевки для отдыха) имитируют странички официальных продавцов. При заполнении формы для оплаты просят ввести данные, вплоть до номера карты и паролей. Затем деньги похищаются.

3. Лжесвидания

- Девушка знакомится в соцсетях с молодым человеком, потом переводит общение в мессенджер, - рассказывает Владимир Калугин. - Далее приглашает своего избранника на свидание и отправляет ему ссылку - просит оплатить два билета на сайте, который оказывается фишинговым. И заплаченные деньги уплывают мошенникам.

Афера состоит из двух этапов. Сначала в процессе легкого флирта у «клиента» вытягивают информацию о его вкусах и финансовых возможностях. Затем присылают ссылку на подходящее «мероприятие».

- Схема пережила несколько реинкарнаций: сначала кавалеров приглашали на романтические свидания в так называемое «антикино» - кинотеатры с залами на двоих, но потом варианты мест для свиданий расширились до театров, стендап-шоу, ресторанов, баров, кальянных, - отмечает эксперт.

Как не стать жертвой (для схем 2 и 3)

- Не переходите по подозрительным ссылкам. Не важно, кто их присылает - незнакомый или знакомый человек (его страничку в сети могли взломать). Пользуйтесь ссылками, которые указаны в официальных верифицированных аккаунтах компаний.

- Обратите внимание на имя домена: зачастую оно созвучно с официальным, но имеет отличия. Частенько фальшивые сайты используют сомнительные доменные зоны, отличные от классических .ru, .com, .net и так далее.

- Для онлайн-покупок лучше используйте отдельную карту с ограниченным количеством средств и подключенной верификацией платежей. Перед переводами и платежами внимательно проверяйте реквизиты.

КРИМИНАЛЬНАЯ РОЛЬ

Артист стал свидетелем

Виталий Гашаков, входивший в банду, часто снимался в кино. Фото: СОЦСЕТИ

Среди участников группы оказался довольно известный актер. До работы на билетный картель 43-летний Виталий Гашаков активно снимался в кино. Пусть роли были и небольшие, зато в очень крутых проектах. В его портфолио - «Дневной Дозор», сериалы «След», «Не родись красивой» и еще два десятка работ. В группе он отвечал за поиск помещений под кол-центры и офисы для программистов и курьеров. После задержания Гашаков заключил сделку со следствием и в подробностях рассказал, как все это работало. В уголовном деле он фигурирует лишь как свидетель.

Виталий засветился даже в «Дневном Дозоре» - правда, лишь в эпизоде. Фото: Кадр из фильма

ВОПРОС - РЕБРОМ

Откуда такие цены?

Для чистоты эксперимента проверяем, как работают перекупщики в интернете. Вбиваем в поисковике «купить билеты в Большой театр». В выпадающем списке ссылок настоящий сайт Большого bolshoi.ru - только третий. Выше него два очевидно странных сайта со словами «big» и «bol» в адресах. Дизайн официальной странички БТ они не копируют. А если прокрутить в нижнюю часть странички, там честно сообщается: «консьерж-сервис» (см. «Конкретно»).

Скажем, нам нужны билеты на «Коппелию» (комический балет француза Лео Делиба по сказке Гофмана), которая идет на новой сцене, на 10 марта, 19.00.

Официальный сайт предлагает билеты от 3750 до 5000 рублей. Для покупки нужно иметь зарегистрированный личный кабинет (оформление занимает пару минут).

Неофициальные сайты торгуют без всяких условий: просто выбирай понравившееся место и плати. Но у одного нижний порог цен на билеты начинается с 7600 рублей, у другого - с 7650 (то есть на 100% дороже самого дешевого билета у официалов).

При этом я знаю, что перекупщикам по закону нельзя накидывать сверху более 10%. Так откуда же такие цены? Звоню по указанным номерам. Девушка из кол-центра объясняет:

- Наша цена формируется не только из стоимости самого билета, но и оплаты других услуг, например, организуем доставку билета к вам на дом.

Ну и навар для дельцов в сумму тоже заложен...