«Русский продукт» Ольги Миримской оказывает волонтерскую помощь беженцам с Украины

Кто из российских предпринимателей помогает беженцам с Украины и жителям присоединенных к России территорий? Трудно сказать. Такие вещи в нашем обществе не принято выпячивать. О волонтерской программе «Русского продукта» (один из крупнейших в стране производителей продовольствия) стало известно лишь после того, как дочь основательницы компании Ольги Миримской Наталия Голубович забрала пятерых щенков на блокпосту в Луганске. Об этом промелькнуло сообщение в социальных сетях. После чего люди задались вопросом: а что делала Наталия в зоне СВО? Об этом она рассказала в эфире «Радио «Комсомольская правда»».

ТОННЫ ЕДЫ, МЕДИКАМЕНТОВ…

«С февраля мы занимаемся развитием гуманитарной программы. Помогаем жителям Луганской области, - сообщила Наталия Голубович. - В последний раз были там буквально пару недель назад - со мной ездили несколько наших сотрудников, вплоть до коммерческого директора Алексея. Мы привезли туда несколько тонн еды, медикаментов, генераторов и другой продукции. Хотим помочь и как-то повлиять на жизнь людей, которым требуется поддержка».

Работать стараются адресно. Например, в Кременной живет потрясающий человек - батюшка, который обеспечивает жителей города продуктами и медикаментами. По дороге к нему расположены несколько блокпостов. На одном из них солдаты предложили Наталии: забери щеночка. Но куда, если машины забиты гуманитаркой под крышу? Однако на обратной дороге, уже после того, как доставили груз батюшке, она поинтересовалась: где щенок? Тут-то и выяснилось, что их не один, а пять.

«Солдатики рассказали, что щенкам от силы месяца два. Кормят их тушенкой. Но впереди зима. Шансов, что выживут, мало. Понятно, что им нужна нормальная еда, тепло. Ну, я их и забрала», - вспоминает Наталия.

«Я ВЕРЮ, ЧТО МАМА АБСОЛЮТНО НЕ ВИНОВНА»

Отметим, что волонтерскую работу «Русский продукт» развернул по инициативе основательницы компании Ольги Миримской, которая уже почти год содержится под стражей в СИЗО. Предприниматель подозревается в даче взятки в особо крупном размере. Хотя, дочь к этим обвинениям относится весьма скептически…

«К сожалению, базово ничего не происходит. Похоже, следствие решило: если не хватает качества, то возьмут количеством. Свидетели, которых они находят, это люди, которые уже проходят как обвиняемые по другим случаям против мамы. В том числе и мошенники. Или бывшая девушка моего брата, с которой он расстался много лет назад. Похоже, это странный способ отомстить маме или брату, - подозревает Наталия Голубович. – Я верю, что мама абсолютно невиновна ни в каких вещах, в которых ее сейчас обвиняют, это очень несправедливо и грустно».

СТРАХОВКИ ДЛЯ ВОЛОНТЕРА НЕ СУЩЕСТВУЕТ

До суда, похоже, далеко – дело не вынесено даже на ознакомление. Суд автоматически продлевает содержание Ольги Миримской под стражей в СИЗО. Но у нее твердая гражданская позиция, и она будет продолжать оказывать помощь людям.

«Есть три правила, с которыми нужно смириться любому волонтеру. Первое – прибыль, выгоду или какой-то еще материальный результат вы не получите не при каких обстоятельствах, - перечисляет Наталия. – Второе – нужно обязательно соблюдать дисциплину и правила безопасности. И третье – не существует страховки для волонтера. Ответственность всегда надо брать на себя».

Впрочем, волонтеры «Русского Продукта» надеются, что Ольга Миримская скоро окажется на свободе и сможет принять личное участие в гуманитарной работе.