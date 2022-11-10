У московского Деда Мороза живет кот-тусовщик, а спасатели снимают стресс с таксой

Кот Василий из усадьбы Деда Мороза — полная противоположность своего мудрого владельца.

Такса-психолог

Должность черноухой Маруси: «главный внештатный психолог и талисман» московских спасателей. Это личная собака одной из сотрудниц ведомства Елены Епур. Марусю сызмальства таскали на работу — питомец очень привязана к хозяйке, ей тяжело давалась разлука на целый день. Елена много ездит по подразделениям пожарных и спасателей. И везде пришлось возить с собой таксу. А «бойцы» и не против: насмотревшись за дежурство аварий и пожаров, бросались играть и тискать собаченцию.

Такса Маруся. Фото: Пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

По словам хозяйки, Маруся обожает ходить на работу. В гардеробе таксы есть униформа в цветах службы спасения. И когда «мама» достает этот костюмчик, песель вне себя от радости. Ее любимое место — водно-спасательная станция. Потому что там катают на катере.

Самый понятный экспонат

Приходишь иной раз в музей современного искусства «Гараж» в парке Горького. Бродишь вдоль экспозиции, затылок чешешь, хмыкаешь многозначительно у витрин. Потом спускаешься на первый этаж, а там кот карамельного окраса гуляет. И сразу все понятно и без феноменологии Гуссерля.

Кот Гараж. Фото: Тим Максимов

Зовут кота — Гараж. Еще котенком он пришел в музей и нашел тут дом. Несколько раз его похищали. История умалчивает: была ли это попытка спасения из благих побуждений (кот вправе гулять где хочет), или намеренный акт.

Кот Бегемот

Обитатель музея-театра «Булгаковский дом». Бегемот любит сидеть и спать на памятнике Мастеру – прямо на лавочке рядом с Михаилом Афанасьевичем, часто инспектирует почтовый ящик для записок и несколько раз в день совершает обход своих владений и двора дома №10 по Большой Садовой. На место Бегемота в 2005 году был объявлен конкурс. Первый кот честно оттрубил здесь до 16 лет, а в 2020-м ушел на пенсию. Сейчас в театре живет новый Бегемот — черный мейн-кун.

Кот Бегемот. Фото: Музей-Театр «Булгаковский дом»

Собака в свитере

В парке «Сокольники» в конце октября появился ответственный за «за доброту, отзывчивость, мимимишность и пушистость». Это молодой йоркширский терьер Дэфо (хозяйка - одна из сотрудниц пресс-службы парка). На прогулки он выходит исключительно в вязаных свитерах или забавных комбинезонах. Всем гостям парка, кто встретит Дэфо на аллее — официально разрешается гладить его по спинке.

Пес Дэфо. Фото: пресс-служба парка «Сокольники»

Кошка из «трешки»

Не мудрствуя лукаво такую кличку дали студенты МАИ черно-белой красотке, что обитает в третьем корпусе вуза. Кошке разрешено посещать пары. Но почему-то на них она все время засыпает. Поговаривают, что даже важные профессора в этот момент начинают чуть тише читать лекцию. Среди студентов есть негласное соревнование: кто круче сделает кадр кошки в естественной среде обитания. Все фото публикуют в группе котейки во «ВКонтакте». Иногда Трешка отправляется в гости к своей подруге Двушке — кошке из второго корпуса. Но у той меньше фан-база.

Кошка из «трешки». Фото: сообщество VK «Кошка из трешки каждый день»

Василий Тимофеевич

В усадьбе московского Деда Мороза в парке «Кузьминки» обитает кот неземной красоты: белый, пушистый, с голубыми глазами. Дедушка — консерватор, поэтому назвал своего питомца Василием Тимофеевичем. Хотя тому больше подошло бы Васька Тусовщик. Ибо в соцсетях он постоянно снимается в роликах, в которых предстает в образе хозяина вечеринки.

Василий Тимофеевич. Фото: пресс-служба парка «Кузьминки»

«Люся в автобУсе»

Так называется telegram-канал дворняжки, что поселилась в «Музее Транспорта Москвы». Люся — тотемное животное и талисман. По словам директора музея и хозяйки Люси Оксаны Бондаренко: это ответ музейным котам.