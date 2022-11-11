Фонд поддержки социальных проектов продолжает прием заявок на участие в акселераторе для социальных предпринимателей из Москвы

В программе акселератора проходят сессии с ведущими экспертами по развитию социального бизнеса. Фото предоставлено Фондом поддержки социальных проектов

Всего неделя осталась до завершения приема заявок на участие в очередной акселерационной программе для социальных предпринимателей из Москвы. Получить новые знания и прокачать навыки могут авторы проектов в сфере образования и культуры, социального обслуживания и медицины, спорта и здорового образа жизни.

ПЕРСПЕКТИВНАЯ НИША

Такие ниши выбраны не случайно. В июле 2022 года Фонд поддержки социальных проектов провел социологическое исследование, в котором выявил самые перспективные области социального предпринимательства в Москве (приняли участие 1600 экспертов и представителей отрасли). Анализ показал, что наибольшим спросом пользуется медицина: 95% москвичей хотели бы подправить здоровье в ближайший год. Также в столице востребованы культурные мероприятия и спортивные секции (83% и 81% опрошенных выразили заинтересованность в получении как платных, так и бесплатных услуг).

Кроме того, со времен пандемии остается популярным рынок онлайн-курсов и дистанционных консультаций специалистов: врачей, психологов, диетологов и др.

«Те сферы, которые выбраны для акселерационной программы, демонстрируют высокий спрос и готовность получать платные услуги, - пояснила директор Фонда поддержки социальных проектов Наталья Кремнева. - Рынок конкурентный и разнообразный, однако есть и узкие ниши для социальных предпринимателей: например, инклюзивное образование. После обучения на программе акселератора участникам будет гораздо проще занять свое место на рынке».

Проекты такой направленности уже участвовали в акселераторах фонда. Причем весьма успешно.

Например, служба «Роскошный персонал», которая предлагает услуги сиделки по уходу за пожилыми и инвалидами, за время обучения на программе охватила услугами еще два города. Автор идеи Татьяна Зиновьева на основании обучающих материалов провела работу с социальными сетями и увеличила число обращений от потенциальных клиентов в 10 раз.

Участница второго акселератора Ирина Слесарева, основатель семейного оздоровительного акваклуба STARFISH, отметила, участие в проекте помогло не только переосмыслить подходы к масштабированию акваклуба, но и дало возможность увидеть шире достигаемые социальные эффекты: «Это в том числе про погружение в сообщество социальных предпринимателей. Нам было ценно увидеть, что мы не одни, что социальных предпринимателей много и что существует целая инфраструктура поддержки именно для таких, как мы».

Среди участников второго акселератора - сеть студий тренировок SMSTRETCHING. Опросы показывают, что Москва - лидер среди городов, жители которых регулярно посещают спортивные секции. Открытие частных спортивных залов делает тренировки доступнее за счет удобного расположения и низкой стоимости услуги, а также способствует популяризации спорта среди населения.

ЭКОНОМИКА ДОБРЫХ ДЕЛ

Только создали продукт и мечтаете обсудить его жизнеспособность с известными экспертами? Планируете расширить продуктовую линейку? Хотите масштабировать свое социальное предприятие? Вам на акселератор. К желающим пройти обучение лишь одно требование - вы должны руководить предприятием малого и среднего бизнеса. Пусть на стадии запуска, но зарегистрированным (в качестве ИП или ООО). Проще говоря, это должно быть реально существующее предприятие, а не идея.

Акселерационная программа состоит из обучающих семинаров и практикумов, которые будут проходить до конца года. Обучение проходит и очно, и дистанционно. В программе акселератора большое количество сессий с ведущими экспертами по развитию социального бизнеса. Модули включают инструменты по работе с клиентами, продажами, анализу рынка и расчету финансовой модели, привлечению финансирования. У участников будет возможность индивидуально проработать свои идеи с наставниками, что позволит повысить эффективность бизнеса. По итогам участники представят проекты партнерам и инвесторам на демодне.

Участие в акселераторе основателя семейного оздоровительного акваклуба STARFISH Ирины Слесаревой помогло переосмыслить подходы к масштабированию акваклуба. Фото предоставлено Фондом поддержки социальных проектов

Отметим ряд нюансов проекта. Уже в ходе программы участники акселератора:

- исследуют потребности клиентов и сделают шаги к улучшению существующих и созданию новых продуктов;

- быстро и дешево проверят гипотезы, которые помогут повысить эффективность социального предприятия;

- оценят потенциал рынка и исследуют возможности его расширения;

- через работу с трекером осознают «слепые зоны» в развитии своего проекта;

- повысят социальную эффективность своего проекта;

- получат доступ к другим ресурсам фонда, в том числе к сбытовой и финансовой поддержке.

ТРЕТЬЯ ВОЛНА

Напомним, первый в 2022 году акселератор прошел в мае - июле. Тогда Фонд поддержки социальных проектов опробовал саму концепцию таких программ для социальных проектов. Стало понятно, что особенно важны для социальных предпринимателей темы анализа рынка, клиентских сегментов, развития клиентов, ценностного предложения, расчета бизнес-метрик, оценки социального воздействия, продаж и переговоров. Даже опытным предпринимателям обучение помогло переосмыслить бизнес-подходы.

Проанализировав итоги первого акселератора, организаторы повысили требования к экспертам, которые сопровождают проекты участников. Набор на вторую программу завершился в августе.

Подробнее узнать о третьей программе акселератора и подать заявку можно на https://fpsp.moscow/