Заказать шары и елку выгоднее в ноябре: в московских магазинах советуют уже готовиться к Новому году

Предстоящий 2023 год по Восточному календарю - год Кролика, так что будьте готовы к изобилию ушастых зверьков на торговых полках. Фото: Алиса ТИТКО

До Нового года почти два месяца, а торговые центры уже украшены елками, в супермаркетах стали появляться праздничные наборы конфет и елочные украшения. Не рановато ли начали подготовку к празднику? Эксперты говорят, что нет. Именно в ноябре и в начале декабря можно сделать самые выгодные покупки.

- Традиция начинать новогодние продажи не наша, она пришла из западных стран, где ровно за два месяца начинают подготавливаться к Рождеству – у них отмечают 25 декабря. Магазины устраивают большие ярмарки, распродажи на скатерти, посуду, украшения для дома. Два месяца как раз достаточно, чтобы подготовиться к главному празднику в году. Иностранные маркетологи сформировали и у нас такую традицию, - рассказывает KP.RU Инга Корягина, доцент кафедры маркетинга Российского экономического университета им. Плеханова.

«Изучить коллекции новогодних шаров»

Появившиеся на полках праздничные товары уже со скидкой. Хотя многие ранее не были заявлены в магазинах.

ТИТКО Фото: Алиса ТИТКО

- Как правило, сейчас происходит знакомство покупателей с ассортиментом. Люди будут изучать коллекции новогодних шаров, коробок с конфетами, будут сравнивать с ассортиментом в других магазинах. А ближе к началу декабря вырастает реальный спрос, а следом и цены пойдут вверх, - говорит Инга Корягина.

Фото: Алиса ТИТКО

Маркетологи из года в год повышают цены на самые востребованные новогодние товары (красная икра, шампанское, елки, новогодние шары и светящиеся гирлянды) ориентировочно с 15 декабря и держат их максимально высокими до 7-8 января.

- Если сейчас у нас новогодний дождик стоит до 200 рублей, то ближе к празднику может стать 240-250 рублей. Всегда высокие цены на электрические гирлянды и фигурки Снеговиков, Деда Мороза, Снегурочки. Игрушки в виде кроликов уже привозят – это будет символ наступающего года. Без надписей «2023» и новогодних шапочек кроликов можно будет продавать и после праздников, конечно, - рассказывает Анна, продавец сетевого магазина с товарами для дома и интерьера.

- Правда, что сейчас покупать елочные украшения дешевле?

- Да. Вот набор елочных шаров с макушкой 899 вместо 1299 рублей. Это сейчас хит продаж. А еще покупают наборы из десяти маленьких шаров за 299 рублей. Шары с зайчиками – от 390 рублей.

Продавцы советуют сейчас покупать ходовые товары, среди которых мишура, новогодний дождик, гирлянды и свечи. В настоящее время есть иностранные и российские игрушки.

Фото: Алиса ТИТКО

«Забронировать елку до декабря»

Если новогодние игрушки можно купить заранее – не испортятся и не прокиснут, то, как быть с елкой и продуктами?

- Нужно смотреть на сроки годности шампанского и красной икры, а живую елку можно купить чуть ли ни 31 декабря. Некоторые продавцы, но не все, сделают максимальную скидку, понимая, что со звоном курантов елки вообще никому уже не будут нужны, - говорит Инга Корягина, доцент кафедры маркетинга Российского экономического университета им. Плеханова.

Елочные базары традиционно откроются 20 декабря, но в магазинах для садоводов появятся уже в конце ноября. Забронировать живую елку в аренду на Новый год можно уже сейчас.

- Пять лет подряд мы предлагаем москвичам подумать об экологии и взять елочку в кадке. В этом году будут ели обыкновенные, по росту – 1,7 - 2 метра. Мы придумали акцию – до 1 декабря заказать елку можно со скидкой (за 7920 вместо 9900 рублей). За деревом нужно будет ухаживать, поливать, не ставить близко возле батареи, а после Нового года мы их заберем и высадим в Подмосковье, - рассказала kp.ru Людмила Булавкина, специалист сервиса аренды Polka.Rent.

Фото: Алиса ТИТКО

«Искусственный ажиотаж»

Выгоднее приобрести новогодние украшения в интернете, отследив самые низкие цены на понравившиеся игрушки. Впереди две большие распродажи – «11.11» и «Черная пятница», которые в этом году проводятся 11 ноября и 25 ноября.

- Перед распродажами всегда идет искусственный ажиотаж, на сайтах могут написать «на складе осталась всего одна вещь», при этом товар без скидки. А потом во время распродаж этих же товаров становится сотни. Пропадают из наличия они намеренно, чтобы вызвать якобы дефицит. «Играть в скидки» нужно уметь, - говорит Николай, представитель одного из крупных маркетплейсов.

Но скидки – это одно. Для кого-то важнее подобрать для елки трендовый наряд. Наступающий 2023 год пройдет под покровительством Черного Водяного Кролика, а это значит, что дом должен быть наполнен гостеприимством и радушием. А украшать елку и комнаты нужно определенными цветами: красным, розовым, фиолетовым и синим.

- Красные и золотые шары не выходят из моды никогда. Их покупают, несмотря на все рекомендации и моду, - говорит Алла, продавец елочных украшений. – На счет синего и фиолетового – это более спокойные цвета, их часто комбинируют с белым или серебристым, чтобы все гармонично вписалось в ваш интерьер.

- Год Черного кролика… Есть ли тенденция к украшениям черного цвета?

- В нашей стране черный цвет – точно не новогодний. Думаю, что вряд ли кто-то захочет нарядить елку полностью черными шарами. Хотя сам по себе черный цвет, конечно, используют в интерьере. Но черных игрушек, черных елок нам не поступало.