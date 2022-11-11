Фабрика будущих хоккейных звезд

Упорная работа на тренировках и вера в себя приносят результат. Фото: Shutterstock

К ледовому дворцу на улице имени летчика-героя Талалихина приезжают заранее. На входе - приятная такая суета. Ребята тащат клюшки и баулы с экипировкой, за ними следуют родители. Так в Московской академии хоккея, входящей в систему Москомспорта, начался просмотр ребят из городских хоккейных школ в сборные 2011 и 2012 годов рождения. Сегодня в столице действует целая система детских и юношеских турниров по разным возрастам. Но на текущий момент самая младшая возрастная команда ГБУ «Московская академия хоккея» - ребята 2010 года рождения. Им по 12 лет. Теперь же набирают отдельные команды из 10- и 11-летних.

ПЛАНОМЕРНОЕ РАЗВИТИЕ МАЛЕНЬКИХ ЗВЕЗДОЧЕК

- В нашу организацию, в систему Москомспорта, сейчас входят 14 столичных школ. Это более 3,5 тысячи ребят от 8 до 16 лет, которые занимаются хоккеем совершенно бесплатно, - рассказывает гендиректор Московской академии хоккея Михаил Черковский. - То есть мы имеем возможность централизованно наблюдать за тренировочным процессом этих детей, смотреть, как они развиваются, отслеживать все этапы. Лакмусовой бумажкой всего этого является формирование сборных команд.

Две школы из четырнадцати имеют собственные команды в группе А (верхний дивизион детского хоккея), остальные выступают в группах Б и В. Как раз из этих школ и выбрали по звену лучших ребят, которые должны побороться за место в сборных Московской академии хоккея.

- Мы хотели бы из самых талантливых ребят, наших маленьких звездочек, сформировать сборные по своим возрастам, которые смогут пробиться в первую группу, - продолжает Черковский. - Это даст ребятам импульс для развития, возможность показать себя, проявить свои здоровые амбиции. Мы выступаем за планомерное развитие маленьких звездочек.

«МАМА, Я ХОЧУ ИГРАТЬ!»

Общаемся с ребятами, приехавшими на просмотр, и их родителями.

11-летний Леша Семин раньше занимался в школе «Вымпел» (район Новогиреево), сейчас перешел в «Снежные барсы» (Новокосино).

- Я правый защитник, - рассказывает мальчик. - Сегодня настроен показать все, что умею.

Его мама Татьяна рассказывает, что сын занимается только третий год. Хотя многие ребята в школах встают на коньки еще в четыре-пять лет.

- Изначально сын занимался кик-боксингом. Но однажды попали на матч ЦСКА, и он загорелся: мама, я хочу играть!

Похожая история у Ивана Вахтина и его сына Кирилла из команды «Марьино»:

- Проходили мимо ледового дворца, зашли на тренировку, сын тут же заявил: пап, я хочу играть в хоккей! Сам я про хоккей на тот момент ничего не знал. Мы с женой сомневались. Но в итоге сын своим желанием убедил.

Кирилл играет центральным нападающим. Последние два сезона набирает в среднем по два очка за игру. На просмотр нацелен серьезно.

Елена Ушкова (ее сын Матвей занимается в школе «Синяя птица», что в Отрадном) рассказывает, что для мальчика это первый просмотр:

- Даже если его сейчас не возьмут, ничего страшного не случится. Хоккей - это «длинный» вид спорта, дети только в начале пути. Я считаю, что сам факт включения его в число кандидатов - это уже успех.

А в это время Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ТРИДЦАТЬ ЛУЧШИХ

На ледовую арену родителей не пускают. Чтобы избавить детей от лишнего мандража. Поэтому папы и мамы остаются в холле, наблюдая за игрой своих ребят через экран, где идет трансляция с площадки.

- Давай, Сережа! Леша, давай! - раздается то и дело. Понятно, что дети родных в этот момент не слышат, но как уж тут устоять…

У тренеров, которые наблюдают за игрой юных хоккеистов с трибуны, эмоций поменьше. Но все удачные действия ребят тут же фиксируются в блокнотах.

Начальник спортивно-аналитического отдела Московской академии хоккея Сергей Огородников рассказывает, что из шестидесяти детей, приглашенных на просмотр, будет отобрано до сорока человек, которые приступят к тренировкам. В дальнейшем их останется около тридцати.

- Первая серьезная проверка - Рождественский турнир, затем продолжим тренировки, раз в две недели будем устраивать матчевые встречи, а закреплением станет турнир на майские праздники.

Назавтра предстоит такой же отбор для игроков 2012 года рождения.

Директор спортшколы «Центр» Константин Коротков (в прошлом - нападающий «Спартака», провел за народную команду более 300 матчей) отмечает, что многие воспитанники детских школ Москомспорта сегодня выступают на серьезном уровне. Есть среди них и обладатели Кубка Гагарина, и победители Кубка Стэнли, и чемпионы мира.

Это - ориентир для нынешних талантов. Доказательство, что упорная работа на тренировках и вера в себя приносят результат. А пока первый этап - пробиться в сборную Москвы!