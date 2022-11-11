Чем помогает столичный Центр поддержки семей мобилизованных?

Фото: Максим МИШИН/Пресс-служба мэра и правительства Москвы

ДЕТЯМ - ДВУХРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ И ПРОДЛЕНКА

В начале октября у Анастасии мобилизовали мужа. Москвичка обратилась в центр за помощью по оформлению единовременной социальной помощи и бесплатных услуг в школе для 10-летнего сына: двухразового горячего питания, посещения продленки и секции кикбоксинга. Анастасия предварительно обсудила с сыном возможность посещения им продленки, куда он раньше не ходил. Москвичка работает полный день, и у нее не всегда получается вечером помочь ребенку с уроками. Мальчик согласился посещать продленку - делать домашнюю работу и проверять ее вместе с педагогом, а также весело проводить время на прогулке вместе с другими детьми.

Специалисты центра помогли оформить все необходимые заявления. Как отметила Анастасия, все получилось удобно и быстро: недостающие документы у нее приняли в электронной форме. На все дела она потратила в центре не более получаса. Единовременная соцпомощь москвичке уже поступила. Директор школы по телефону подтвердила Анастасии, что по всем заявлениям семья мобилизованного получит услуги без оплаты.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВЗРОСЛЫМ - ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ПОМОЩЬ…

Мужа Татьяны мобилизовали в конце сентября. Она обратилась в центр в первые дни его работы. Специалисты помогли москвичке оформить заявление на бесплатное горячее питание для 16-летнего сына, который учится в колледже, и отмену оплаты за посещение в нем математического кружка. Тогда же она подала заявление на единовременную социальную помощь. Средства уже поступили на ее счет. Татьяна отметила, что очень довольна отношением специалистов к посетителям, квалифицированными консультациями и оперативным предоставлением помощи по всем вопросам.

…И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Мужа Елены мобилизовали. В середине октября вместе с маленьким сыном она пришла в центр поддержки. Молодая женщина ждет второго ребенка и находится в декретном отпуске. Когда она услышала, что город предлагает разную социальную поддержку родным мобилизованных, решила пойти. Елена обратилась за единовременной соцпомощью, переводом сына в детский сад рядом с домом и снятием оплаты за его посещение. Также москвичка захотела повысить квалификацию, чтобы у нее было больше возможностей подрабатывать по мере возможности и удаленно. Пока мальчик играл в детской комнате, всего за час женщине помогли оформить и подать все необходимые заявления и записали на курс по углубленному изучению программы Excel. Единовременная соцпомощь поступила, сын уже посещает детский садик у дома.

ВОЛОНТЕРЫ ВЫГУЛИВАЮТ СОБАК

У Наталии мобилизовали мужа. Москвичка находится в декретном отпуске по уходу за вторым ребенком. В центр поддержки она пришла в надежде, что ей помогут снять оплату за садик и кружки дочки, за единовременной соцпомощью, психологической консультацией и помощью в трудоустройстве. Женщина смогла оформить и подать все заявления. Также у нее возникли трудности с выгулом любимца семьи - французского бульдога. Утром хозяйка берет его на прогулку вместе с детьми, а вечером может выйти гулять с собакой, только когда малыши уснут. Но женщина боится оставлять детей в квартире одних. И в этом ей тоже смогли помочь. Центр нашел волонтера, который прекрасно справляется с задачей: по 30 - 40 минут бульдог гуляет по знакомому для него маршруту в привычном районе. Хозяйка очень довольна. Вскоре она планирует устраиваться на работу, и тогда помощь волонтера будет нужна еще и утром. Недавно москвичка получила единовременную помощь.