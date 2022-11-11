Кому по карману жить в Старой Москве: разбираемся, реально ли купить жилье в центре столицы

ЖК MYPRIORITY Basmanny

Рынок недвижимости активно приспосабливается к текущим жизненным реалиям. Для застройщиков последние годы стали настоящим испытанием на прочность: пандемия сменилась экономическими ограничениями, изменив слаженные потоки поставок из-за рубежа.

Тем не менее, рынок недвижимости имеет хорошую гибкость, а изменение условий по льготной ипотеке и новые кредитные продукты стали драйвером для сохранения спроса.

Рынок приспосабливается к текущим реалиям

По данным свежей аналитики от компании «Метриум», в III квартале 2022 года отчетливо прослеживалась тенденция к восстановлению спроса на первичном рынке. После летнего затишья интерес покупателей снова начал оживать. Большинство объектов покупают на этапе строительства: так выходит дешевле, к тому же девелоперы, чтобы подогреть интерес клиента, готовы предоставлять дополнительную выгоду.

По итогам третьего квартала на рынке было заключено 18,9 тыс. ДДУ, что всего на 6,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. То есть, на рынке имелся стабильный спрос, что постепенно привело к росту цен. По данным экспертов, ценник на жилье в новостройках вырос на 1–6% в зависимости от класса.

Наибольшее увеличение было отмечено в массовом и премиум сегментах. А вот бизнес-класс становится новым объектом внимания широкого покупателя: во-первых, цены в нем растут медленнее, во-вторых, при относительно доступной цене, заведомо выше, чем в комфорт-классе, качество используемых материалов и уровня жизни.

Средневзвешенная цена квадратного метра достигла 420,5 тыс. рублей (+0,9% за квартал, +10,9 за год).

Как поменялись цены на новостройки бизнес-класса в Москве в III кв:

• ВАО +12,2%,

• СВАО -4,6%,

• СЗАО -1,6%,

• САО -1,4%,

• ЗАО -0,4%.

Жить в историческом центре Москвы

В отчет аналитиков не вошел ЦАО, и это не случайно. Здесь почти не возводят жилье данного класса – акцент на премиум сегмент. Тем не менее, отыскать интересующие нас объекты можно и по достаточно привлекательным ценам. Один из таких расположен на берегу Яузы, рядом с МГТУ имени Баумана – это жилой комплекс MYPRIORITY Basmanny от ГК «Гранель». На примере этого объекта разберемся, может ли бизнес-класс переключить на себя внимание части покупателей массового сегмента, где цены растут гораздо активнее.

Итак, что мы знаем о проекте. В 2019 году появились новости, что компания приобрела в Басманном районе Москвы площадку для строительства первого ЖК бизнес-класса. Это территория Московского завода автотракторной электроаппаратуры, помещения использовались под склады и офисы. Летом 2021 г. было получено разрешение на строительство и на площадке начались работы. Сдача дома намечена на III квартал 2024 года.

Микрорайон представляет собой корпус переменной этажности (9-19) на 21 секцию, которые образуют свой закрытый от посторонних двор. Въезды-арки и отсутствие машин обеспечат камерность и приватность и оградят от столичной суеты.

Басманный район - исторический центр Старой Москвы. Памятники архитектуры, объекты культурного наследия, старинные усадьбы и сады, отличная транспортная доступность. При этом чем ближе к метро «Бауманская», тем меньше многочисленных туристов. Тихий, спокойный и уютный центр – большая редкость для столицы.

Жить здесь престижно и, конечно же, совсем не дешево. Небольшая однокомнатная квартира в 33 квадрата на вторичке стартует от 12,5 миллионов рублей, и в обосновании ценник не нуждается. Не забываем про ремонт: демонтаж, отделка с черновой. Итого можно добавить еще минимум 1,5-2 млн рублей. И вот ценник уже стремится к 14 млн. Все это, помноженное на ставку в 12% на вторичное жилье, бьет по карману даже человека с хорошим доходом.

На этом фоне первичка выглядит более привлекательной: продуманные планировки, современные входные группы с дизайнерской отделкой, новые лифты, льготная ипотека и субсидированные кредитные программы от застройщиков. При равном ценнике выбор становится очевидным.

Плюсы бизнес-класса

ЖК MYPRIORITY Basmanny возводится на второй береговой линии Яузы, это Малая Почтовая улица, 12. Отсюда на авто пять минут до Садового кольца и 15 минут — до Кремля, 9 минут пешком до станции метро «Бауманская».

В жилом комплексе представлены квартиры от одной до пяти комнат и площадью от 28,9 до 112,2 кв. м. К услугам покупателей – машино-места в подземном паркинге и кладовые помещения. Архитекторы бюро BADR5, создавая авторский проект, отталкивались прежде всего от комфорта для каждого жителя и эстетики района, чтобы современный дом вписывался в исторический контекст Басманки.

Отсюда фасады из клинкерного кирпича и витражное остекление. Никаких коробок под сплит-системы на фасаде – в доме современная VRF-система центрального кондиционирования. Внутри - просторные гостиные, высокие потолки, большие ванные комнаты, мастер-спальни, гардеробные.

Специально для ЖК девелопер закупит современные лифты Kleemann греческого производителя с 30-летним опытом работы. Договор с поставщиком уже заключен. Это будут подъемные механизмы с индивидуальной дизайнерской отделкой из шлифованной нержавеющей стали.

«Техническое оснащение жилого комплекса – один из вопросов, который волнует клиентов. В текущих условиях задача компании – поддерживать качество проекта на стабильно высоком уровне. Особое внимание мы уделяем надежности и безопасности оборудования. Именно поэтому выбрали одну из крупнейших компаний по производству лифтов на мировом рынке», - объясняет выбор Виталий Макаров, руководитель проекта ЖК MYRIORITY Basmanny.

Про лифты упомянули не просто для галочки. В современных условиях это очень весомый вклад в строительство. В октябре 2022 года вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что достать зарубежные лифты почти невозможно.

«В жилье эконом-класса доля импорта в среднем 8%, в дорожном строительстве - 5%, но, например, в офисе класса А в Москве - 40%, а в жилье бизнес-класса, не говоря уже об элитном - до 30%. Есть также неочевидные вещи. Например, доля лифтов в себестоимости высотного строительства составляет пару процентов, но их никто сейчас купить не может», - говорил вице-премьер.

Еще один важный акцент – это двор. Он задает тон жизни, служит показателем уровня дома, пожалуй, даже больше, чем дорогие фасады. Те, кто живут в многоэтажках, знают, как приятно иметь свою комфортную зону, чтобы не слоняться из двора во двор в поисках интересной детской площадки. Не изнывать летом от жары на закатанном в асфальт и брусчатку участке, а иметь возможность скрыться в тени деревьев, почувствовать прохладу влажного газона. Детское пространство в формате PLAYHUB с уникальным оборудованием, современные площадки, тенистые перголы для отдыха и пространство для мероприятий – все это включает в себя проект благоустройства ЖК. А еще подобный комфорт идет «пакетом» к жилью бизнес-класса.

В него же можно включить насыщенный досуг и удобство социальной инфраструктуры. В районе сразу несколько крупных прогулочных зон - Сад имени Баумана, Лефортовский парк, набережная Яузы и другие.

Что рядом с ЖК MYPRIORITY Basmanny

Басманный район - настоящая мекка культурного досуга. Большое разнообразие музеев, культурных центров, театров позволяет планировать новые маршруты хоть каждую неделю.

Недалеко от дома - «Гоголь-Центр», «Современник», Московский театр кукол, «Модерн». Среди музеев и художественных галерей — Центр современного искусства Винзавод, Центр дизайна Artplay, Государственный музей В. В. Маяковского, музей Юрия Никулина, «Галерея 21», «Огни Москвы» и многие другие. Рестораны, торговые центры, сетевые гипермаркеты - само собой разумеющееся.

В Басманном районе комфортно не только отдыхать, но и жить, учиться, работать, строить семью. Большое количество детских садов и школ, многие учебные заведения района занимают высокие позиции в рейтинге департамента образования Москвы. А еще рядом с ЖК находится МГТУ им. Н. Э. Баумана и несколько корпусов Высшей школы экономики.

Цена вопроса

Застройщик предлагает различные варианты квартир: с балконами, в том числе французскими и эркерными, гардеробной, окнами в обе стороны. Есть даже квартиры для холостяков - тем, кто еще не обзавелся семьей, можно рассмотреть студии от 28 кв. метров. Ценник на них стартует от 11 млн 386 тысяч рублей.

За двушку с окнами в обе стороны придется выложить 22 млн рублей, а если обойтись обзором в одну – то квартиру площадью в 41 кв. м можно купить за 14 млн рублей.

Трехкомнатные в 61 кв. м стартуют от 20 млн рублей, а четырехкомнатные - от 50-ти.

На первый взгляд ценник кусается, но углубимся в тонкости продаж. Во-первых, застройщик предлагает осеннюю скидку до 23% (!), а это уже минус 2-6 миллионов от цены.

Партнерские ипотечные программы ГК «Гранель» и крупнейших российских банков позволяют одобрять ставку на кредит от 0,1%. В таком случае ежемесячный платеж за двухкомнатную квартиру евроформата может стартовать с 37 тысяч рублей.

Для сравнения, цена жилья массового сегмента в пределах Москвы (за МКАД) находится примерно в той же категории. В шаговой доступности от метро можно купить двухкомнатную квартиру на этапе строительства за 14 млн рублей. Метров будет побольше – от 52 «квадратов», но район заведомо уступает престижной Басманке.

Технические характеристики

Генеральным подрядчиком строительства ЖК MYPRIORITY Basmanny выступает турецкая компания Limak Construction, что гарантирует высокое качество работ. Концепцию благоустройства разрабатывает компания UNK landscape.

В настоящее время на объекте ведутся монолитные работы нулевого цикла. На 5-6 секции генподрядчик приступил к устройству третьего этажа.

Проектная документация на сайте застройщика.