Психиатры предположили временное помутнение рассудка у мигрантки, которая увела ребенка с детской площадки

Подозреваемой оказалась гражданка Узбекистана 20-летняя Сожидахон Рузибоева.

«Вменяема, но не в тот момент» - такими сенсационными выводами экспертов на днях поделились в соцсетях волонтеры, которые следят за делом о похищении ребенка с детской площадки в Москве.

Напомним, дело было в августе. Инна Багренина с четырьмя детьми, как обычно, днем пришла на детскую площадку недалеко от дома. Отвлеклась на минуту – и тут старший сын кричит, что какая-то тетя Алису увела. Инна бросилась следом, смогла догнать незнакомку, отобрать у нее дочь и привести обеих обратно к детской площадке, куда чуть позже подъехали полицейские, вызванные обеспокоенными родителями других ребятишек.

Алисе 4 года, девочка не очень хорошо говорит, но женщина, которая увела ее с площадки, утверждала, что ребенок просил сухарики, вот они и пошли до ближайшего магазина, чтобы купить их.

Так это или нет, сейчас разбирается столичный Следственный комитет. Подозреваемой оказалась гражданка Узбекистана 20-летняя Сожидахон Рузибоева. Сейчас она содержится в центре временного содержания для мигрантов, потому что проживала не там, где была зарегистрирована.

Уголовное дело возбуждено по факту попытки похищения несовершеннолетнего, и недавно на очной ставке встретились предполагаемая похитительница Сожидахон Рузибоева и мама девочки Инна Багренина. Там же, по данным волонтеров, впервые стали известны результаты психиатрической экспертизы Рузибовой. Специалисты признали ее вменяемой, но почему-то пришли к выводу, что именно в тот день на детской площадке мигрантка могла не осознавать, что творит.

- Мы будем настаивать на повторной экспертизе, подобные результаты удивляют, ведь в таком случае обвиняемая может не понести уголовного наказания, - прокомментировал ситуацию корреспонденту KP.RU адвокат Константин Ерохин. - На наш взгляд, она абсолютно вменяема, все хорошо понимает и осознает. А потому должна ответить за содеянное.

Чтобы добиться справедливости, сторона защиты обратилась к заместителю председателя Госдумы РФ Петру Толстому, и недавно получили от него письмо, в котором сообщалось: Петр Толстой направил запрос председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину для рассмотрения обращений Багрениной и ее адвокатов, а также для возможной организации проверки.