Эксперты объяснили, зачем и куда везли $4 млн, которые грабители забрали у пассажиров в аэропорту Домодедово

"Встретив" пассажиров с сумками, набитыми деньгами, преступники похитили в общей сложности 4 миллиона долларов. Фото: Shutterstock

Сайту KP.RU стали известны новые подробности дерзкого ограбления, которое было совершено утром в четверг, 11 ноября, прямо у здания аэровокзала Домодедово. Преступники похитили сумки, в которых были упакованы 4 миллиона долларов!

Дело было так:

- В Домодедово приземлился рейс из Бишкека.

- Среди пассажиров - двое мужчин с большим чемоданом, который перевозился как ручная кладь.

- В аэропорту их встречали еще двое «телохранителей». На парковке ждали иномарки - «Лексус» и «Тойота».

- Но сесть в них мужчины не успели. В какой-то момент у авто появились несколько посторонних в масках. Продемонстрировали пару автоматов и приказали поднять руки.

- У прилетевших отняли чемодан и рюкзак. В этих сумках и находились деньги. Рубли и доллары на общую сумму более 4 миллионов долларов.

- Затем «маски» «взяли в заложники» водителей «Лексуса» и «Тойоты» - заставили открыть машины и вывезти их за территорию аэропорта, минуя автоматический шлагбаум с кучей камер видеонаблюдения.

В ЛЕСУ СМЕНИЛИ МАШИНУ

Источник в правоохранительных органах рассказал KP.RU, что буквально через километр от аэропорта водителей заставили свернуть с трассы А-105, на которой всегда много машин.

- Там есть съезд направо, на двухполосную дорогу. Частично она идет через лес. Своих заложников грабители бросили здесь, связав, отобрав у них травматические пистолеты и мобильники, - говорит источник. - Далее по дороге преступников ждал внедорожник. Они пересели на него, бросив «засвеченные» машины.

Установлено, что внедорожник далее проследовал через деревню Сельвачево в сторону Бронниц. И растворился.

- Специально выбрали дорогу, на которой почти нет камер. Номер они использовали фальшивый. Объявленный полицейскими план «Перехват» результата не принес.

Итак, лихих грабителей, сорвавших куш (240 млн рублей по текущему курсу), ищут.

Но при этом остаются и другие вопросы. Например - куда и зачем граждане Киргизии везли на самолете такие деньги? И как они их вообще переправили через границу?!

Объявленный полицейскими план «Перехват» результата в итоге не принес. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для понимания. 4 млн долларов в купюрах по 100 долларов - это 40 килограммов денег. С учетом того, что часть наличности была в рублях, вес груза еще больше. Известно, что для перевозки использовались чемодан и рюкзак. Причем и то, и другое пассажиры по понятным причинам в багаж не сдавали. То есть, всю эту кучу денег тайно от других перевозили прямо в салоне!

- Киргизия входит с Россией в Таможенный союз, поэтому никаких ограничений на перевозку наличных денег между нашими странами нет, - рассказал KP.RU источник в таможенных структурах. - Все, что требовалось от этих пассажиров - задекларировать перевозимую сумму. Эти двое написали в документе, что деньги перевозятся «для покупки бизнеса». Так что в Домодедово они прошли все зоны беспрепятственно.

«ОДНАЖДЫ Я ПРОВЕЗ ТАК ЖЕ 2 МИЛЛИОНА»

Эксперты уверены, что «покупка бизнеса» - это лишь формальная версия для перевозки крупной наличности. На самом деле деньги сопровождали специальные «серые» курьеры, которые явно проделывали подобное не в первый раз.

Корреспонденту KP.RU удалось пообщаться с одним из бывших подобных курьеров, который раньше как раз работал на «киргизском» направлении. Это мужчина в возрасте 40+.

- У меня было два подобных рейса из Бишкека. Несколько лет назад. Два - в Москву. Но там были более скромные суммы. А вот в ОАЭ я провез 2 миллиона долларов. Это была одна сумка, но внутри деньги были расфасованы разными суммами по десяткам пакетов. Как мне объясняли, схема такая. Чтобы не платить проценты за банковские переводы за границу, киргизские бизнесмены собирают такой «груз», а надежные люди вывозят его затем прямым рейсом. Авиакомпания в курсе, какой груз на борту. И ее представители всячески содействуют, чтобы все прошло гладко и курьера нигде не тормозили.

По словам нашего собеседника, в Киргизии подобные вопросы решать гораздо проще.

- Прилетев в Дубай, я без проблем прошел все кордоны, там меня встретил человек и взял сумку. Насколько я понимаю, все эти пакеты позже раздаются представителям предпринимателей. На них в ОАЭ закупается товар и отправляется назад в Киргизию.

Так что же, 4 миллиона у.е. в Москву везли, чтобы закупиться товарами?

«ПОХОЖЕ НА СХЕМУ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ»

- Можно предположить, что такая схема связана с санкциями, - рассуждает экономист Максим Чирков. - Например, киргизская компания хочет купить что-то у российской, которая в свою очередь находится под санкциями. Перевести деньги через банк? Киргизский банк откажется, потому что крупные российские банки и сами под санкциями, все подобные транзакции в Россию будут потом проверяться и изучаться под микроскопом. Тут и самому попасть под санкции можно. Поэтому, курьер и везет наличные.

- В теории, конечно, возможно, что деньги могли везти для оплаты контракта российским поставщикам, - соглашается эксперт по внешнеэкономической деятельности компании Weconn Руслан Тлостанов. - Наличные - чтобы покупателю не заблокировали счета, никто не отследил финансовые операции. Но больше это похоже именно на схему с отмыванием денег.

По словам бывшего следователя МВД, адвоката Александра Карабанова, как правило, такими большими суммами деньги на самолетах перевозят только обнальщики.

- Настоящий владелец денег, бизнесмен, никогда таким образом не повезет такие суммы. Ему проще будет нанять частный борт и лететь с охраной. Возить кэш в таких объемах - это в любом случае риск. Потому что есть большое количество источников слива информации. Банки, обменные пункты, помощники, встречающие.

Как работает обнал? Предположим, на счету у компании лежит крупная сумма денег. Чтобы как-либо вывести ее, нужно будет приготовиться потерять серьезную часть суммы через налоги. Например, если выводить через выдуманные зарплаты, придется внести в бюджет почти 50% от общей суммы. А вот если компания заключает фиктивный договор с иностранным продавцом чего-либо, потери будут гораздо ниже. Даже с учетом того, что часть суммы оставит себе другая сторона. То есть, в данном случае деньги со счета могли переводиться в Киргизию, а затем они без удержанного процента возвращались в Россию наличными.

- В таком случае логично предположить, что транш был осуществлен в рублях, а так как в Киргизии сложно было бы скупить такое количество рублей, назад их возвращают в двух валютах - в рублях и долларах, - говорит экономист Чирков.

Как правило, большими суммами деньги на самолетах перевозят только обнальщики. Фото: Shutterstock

К слову, похожее ограбление было совершено в Шереметьеве в 2013 году. На выходе из аэропорта неизвестные отняли сумку с деньгами у мужчины, который прилетел из Бишкека. Унесли 1,5 млн долларов. В декларации пассажир указывал, что везет деньги для покупки квартиры. Но тогда тоже считали, что на самом деле он всего лишь курьер.

«КАВКАЗСКИЙ СЛЕД»

В следствии считают, что наводчиком выступил кто-то из близкого окружения курьеров или их работодателей, кто точно знал, как и какую сумму будут везти.

- Потерпевшие заявили, что люди в масках говорили с кавказским акцентом. Но на самом деле это ни о чем не говорит, - заявил KP.RU источник в правоохранительных органах. - Да, считается, что самые дерзкие налеты на инкассаторов в Москве совершают именно уроженцы Северного Кавказа. Но акцент, который непременно запомнят жертвы, может быть и попыткой пустить следствие по ложному следу.

Например, несколько лет назад в Подмосковье задержали банду выходцев из Молдовы, которые грабили дома в элитных поселках. Так вот они специально имитировали кавказский акцент. «Маскировались».

- Я бы не стал исключать и версию, что это могла быть инсценировка, нападение на самих себя с участием специально приглашенных «актеров», чтобы присвоить деньги, - продолжает Александр Карабанов. - Такое тоже бывает в следственно-оперативной практике. И вообще, это очень странное преступление. Аэропорт - спецобъект. Каждый сантиметр просматривается камерами. При этом преступники садятся с похищенным в их же машину, которую потом бросают. А это чревато оставлением на месте преступления ДНК-следов - волос, слюней, пота. Если эти люди в базе, их найдут.

KP.RU следит за развитием событий.

ОФИЦИАЛЬНО

«Сотрудниками Управления на транспорте МВД России по ЦФО совместно с коллегами из территориальных органов внутренних дел проводится необходимый комплекс оперативных мероприятий, направленный на установление личностей подозреваемых и их задержание, а также розыск похищенных денежных средств», - сообщила начальник пресс-службы УТ МВД России по ЦФО Елена Бабанова.