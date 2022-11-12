«Заставили съесть наркотики»: двум подельникам грозит пожизненный срок за убийство школьника на Святом озере в Москве

После осмотра места и тела внимание специалистов привлекает целый набор странностей Фото: Александр РОГОЗА

В середине октября на озере Святое в Москве (район Косино-Ухтомский) нашли тело 14-летнего подростка. Ранним утром местный дедуля пошел выгулять собаку. Питомец потащил хозяина в кусты. Там пенсионер и увидел — сначала издали — раздетого до трусов подростка. Окликнул: в ответ тишина. Подошел со спины, потрепал по плечу и ужаснулся: побелевшее лицо, перемазанное в крови.

Личность установили быстро. В дежурной части лежало заявление от родителей Даниэля (имя изменено), которые накануне не дождались сына домой. История выглядела одновременно скучно и загадочно. Родные говорили: он ушел гулять с друзьями и пропал, больше ничего не знаем. Но что это за прогулка, которая заканчивается смертью при таких обстоятельствах?

ОТ СЕКТЫ ДО ГРУПП СМЕРТИ

Святое озеро со всех сторон окружено старой застройкой и трассами. До МКАД отсюда можно доехать за пять минут. Так что уловить какие-то мистические мотивы можно разве что начитавшись легенд, руку к которым приложили знаменитый москвовед прошлого Владимир Гиляровский.

Мол, стоял тут некогда храм (эдак еще до войны с Наполеоном), который в один ужасный день канул под землю. Прямо Китеж-град косинского разлива. Вода озера считалась целебной, а современные мистики выискивали тут энергетические потоки.

Мертвого Даниэля нашли позе йога: когда бедра прижаты к земле, а ноги скрещены. Рядом аккуратно сложена одежда и мобильник. Будь это нападение, разбойники наверняка утащили бы с собой смартфон.

Роились версии: секта, группы смерти, ритуальное убийство… Место-то мистическое!

Свет на историю пролили одноклассники убитого.

14-летнего подростка нашли без одежды в зарослях у Святого озера в Москве Фото: Александр РОГОЗА

КОГДА СТАЛ ЗАДЫХАТЬСЯ — ДАЛИ НАРКОТИК

— Он сказал, на стрелку идет — махаться! — выложил подробности один из товарищей Даниэля.

Вот только на «махач» тоже не похоже. Пообщавшись с друзьями убитого парнишки получше, следователи выяснили, что родители плохо знали своего сына. Тот связался с наркодельцами.

— Он мог являться распространителем синтетических наркотиков и употреблять их, — сообщил KP.RU источник в силовых органах.

Ситуация оказалась не мистической, но от того не менее жуткой. В день убийства у Даниэля действительно была «стрела» со старшими наркоторговцами. Боссы решили проучить молодого за какой-то проступок.

На тело подростка днем в воскресенье случайно наткнулся житель многоэтажки на востоке Москвы Фото: Александр РОГОЗА

В тот день было чуть теплее нуля. Школьника заставили снять одежду и начали лупить. Били так сильно, что парень стал задыхаться.

— Несмотря на ухудшение состояния здоровья один из обвиняемых заставил его съесть наркотическое средство, — сообщили подробности в прокуратуре Москвы.

В заключении о смерти судмедэксперт укажет: химическая травма (отравление), острая интоксикация, осложнившаяся отеком мозга.

Участников избиение нашли примерно через месяц. 11 ноября задержали, 12 ноября состоялся суд по избранию меры пресечения. В Преображенский райсуд конвой доставил двух парней: 21 и 24 года. Свою вину они не признают, но следователи уверены в их причастности. Суд встал на сторону обвинения и отправил подельников в СИЗО. Молодчиков будут судить за убийство со сговором: по статье предусмотрено самое суровое наказание — до 20 лет колонии или даже пожизненный срок.