3 тысячи поисковиков, 113 отрядов, 113 экспедиций: В Подмосковье торжественно закрыли поисковый сезон «Вахты Памяти - 2022»

Поисковый сезон «Вахта памяти» в Подмосковье официально закрыт. Напомним, каждый год после схода снега и до поздней осени тысячи активистов и волонтеров исследуют места боев на территории Московской области в поисках останков советских солдат, которые пали смертью храбрых и до сих пор не были захоронены. Кто-то из этих неравнодушных приезжает на короткие сроки - проводит в палаточных лагерях выходные или часть отпуска. Но есть и те, кто едет на месяцы…

Торжественная церемония закрытия сезона прошла в Ленино-Снегиревском военно-историческом музее, который находится в городском округе Истра. Здесь собрались более 500 поисковиков, юнармейцев разного возраста, участников военно-патриотических клубов.

- Дорогие друзья, благодаря вашему труду, вере и преданности своему делу нам в этом году удалось предать земле более чем 200 защитников Отечества, установить имена 10 солдат и рассказать семьям об их судьбе, - обратилась к собравшимся министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе. - А останки еще 4 человек - доставить на их малую Родину. От имени губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва, правительства Московской области я вас поздравляю с закрытием поискового сезона. Лично от себя хочу сказать огромное спасибо и ребятам, и руководителям поисковых объединений за ваш труд.

Екатерина Швелидзе вручила отличившимся в текущем сезоне поисковикам награды правительства Московской области.

На текущий момент в регионе действуют 12 поисковых организаций и 113 поисковых отрядов - в них участвуют более 3 тысяч человек. В 2022 году подмосковные волонтеры организовали 113 поисковых экспедиций (95 из них непосредственно в области, остальные - в других регионах).

- Это масштабная работа! - отмечает заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Юрий Валяев. - К большому сожалению, работы остается еще очень много. Достаточно сказать, что 4,5 миллиона наших бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны, еще являются без вести пропавшими.

Всестороннюю поддержку поисковикам из Подмосковья оказывает региональное Министерство информационных и социальных коммуникаций (МИСК). От подачи заявок на различные гранты до обеспечения оборудованием, которое необходимо в «полях». При поддержке МИСК в рамках проекта «Битва за Москву» поисковиками реализованы 10 экспедиций, проведены 50 «Уроков мужества» в образовательных учреждениях области и на базе музейных экспозиций, созданных руками поисковиков.